Am Don­ners­tag, 23. Juni 2022, fin­det von 16.30 bis 22 Uhr ein Chor­kon­zert auf dem Stadt­par­kett in der Fußgängerzone

Maxi­mi­li­an­stra­ße statt. Am Freitag/​Samstag, 24./25. Juni, jeweils von 20 bis etwa 22 Uhr, folgt das dies­jäh­ri­ge Klas­sik-Open-Air auf

dem Stadt­par­kett. Dazu wird die Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße jeweils ab 16.30 Uhr bis maxi­mal 24 Uhr zwi­schen Frauengasse

und Kirch­gas­se gesperrt. Die Zufahrt zu den pri­va­ten Stell­plät­zen in der Frau­en­gas­se ist frei. Das Rad­fah­ren im Veranstaltungsgelände

ist ver­bo­ten. Der Lie­fer­ver­kehr ist von Don­ners­tag bis Sams­tag bis jeweils 10.30 Uhr gewähr­lei­stet. Für die Lie­fer­ver­kehrs­zeit ab 17.30

Uhr müs­sen die Lade­zo­nen am Ran­de der Fuß­gän­ger­zo­ne genutzt wer­den. Der Taxi­stand in der Schul­stra­ße wird an bei­den Tagen des

Klas­sik-Open-Airs tem­po­rär ab 17.30 Uhr auf Höhe der Spi­tal­kir­che verlegt.

Es wird gebe­ten, die ent­spre­chen­den Hin­wei­se vor Ort zu beachten.