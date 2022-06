Ein Smart­pho­ne bie­tet viel mehr Mög­lich­kei­ten als nur tele­fo­nie­ren und foto­gra­fie­ren. Vie­le Funk­tio­nen machen die Orga­ni­sa­ti­on des All­tags leich­ter. Doch manch­mal sind der Umgang mit dem Smart­pho­ne und die Aus­wahl geeig­ne­ter Zusatz­funk­tio­nen gar nicht so ein­fach. Am 27. Juni beginnt daher bei der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth ein fünf­tei­li­ger Kurs, in dem Inter­es­sier­te in die digi­ta­le Welt ein­tau­chen und sich alles genau erklä­ren las­sen kön­nen. Wie funk­tio­niert Whats­App, wie las­sen sich QR-Codes ein­scan­nen und das Inter­net sicher nut­zen? Von der Aus­wahl des rich­ti­gen Han­dy­ver­trags bis zu aktu­el­len Sicher­heits­fra­gen geht der Refe­rent auf indi­vi­du­el­le Fra­gen ein. Um ver­bind­li­che Anmel­dung bis Diens­tag, 21. Juni, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de, per E‑Mail an volkshochschule@​stadt.​bayreuth.​de oder unter Tele­fon 0921 50703840 wird gebeten.