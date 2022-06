Im Juli 2012 wur­de sie ein­ge­weiht: Die Pil­ger­her­ber­ge der Dia­ko­nie Hoch­fran­ken in Hof an der Saa­le. In den Räum­lich­kei­ten des ehe­ma­li­gen Kla­ris­sen­klo­sters am Klo­ster­tor 2, wel­che die Dia­ko­nie Hoch­fran­ken als Ver­wal­tungs­sitz nutzt, fin­det sich seit nun­mehr zehn Jah­ren im Erd­ge­schoss auch eine Über­nach­tungs­mög­lich­keit für Pil­ge­rin­nen und Pil­ger. Groß­zü­gig unter­stützt wur­de der Betrieb stets von der St. Jako­bus-Gesell­schaft in Würz­burg, in deren Ver­ant­wor­tungs­be­reich die bei­den Jakobs­we­ge lie­gen, die durch Fran­ken führen.

Gün­ter Mül­ler, selbst regel­mä­ßig auf dem Jakobs­weg unter­wegs, küm­mert sich bereits seit Anfang an mit viel Lie­be zum Detail und Ver­ständ­nis für die Belan­ge der Gäste um die beschei­de­ne Über­nach­tungs­mög­lich­keit. Als erfah­re­ner Pil­ger­be­ra­ter orga­ni­siert er die Ein­rich­tung und Aus­stat­tung und hat eine wich­ti­ge Ver­ein­ba­rung mit dem benach­bar­ten Pfle­ge­heim „Haus am Klo­ster­hof“ getrof­fen: „Ankom­men­de Pil­ge­rin­nen und Pil­ger kön­nen jeder­zeit über die Anmel­dung des Pfle­ge­heims in der Pil­ger­her­ber­ge ein­checken und ihren Pil­ger­stem­pel erhal­ten. Das und der gut aus­ge­stat­te­te Sani­tär­be­reich hat unter ver­gleich­ba­ren Über­nach­tungs­mög­lich­kei­ten Sel­ten­heits­wert und macht unse­re Pil­ger­un­ter­kunft zu etwas ganz Beson­de­rem!“, sagt Gün­ter Mül­ler nicht ohne Stolz. Das aus­lie­gen­de Gäste­buch bestä­tigt Mül­lers Ein­schät­zung: Unzäh­li­ge Dan­kes­wor­te und Grü­ße von Gästen aus nah und fern zie­ren die Sei­ten des prall gefüll­ten Buches. Groß fei­ern möch­te Gün­ter Mül­ler das Jubi­lä­um indes nicht: „Wir Pil­ger sind beschei­den und freu­en uns eher über Ruhe und Besinnung.“

Auch der Ort der Stil­le im Innen­hof des Hau­ses am Klo­ster­hof wur­de 2012 mit der Pil­ger­her­ber­ge ein­ge­weiht und dient den Rei­sen­den nicht sel­ten als beson­de­rer Rück­zugs­ort. Die Umge­stal­tung die­ses besinn­li­chen Innen­hofs mit eige­ner Glocke und Sitz­ge­le­gen­hei­ten geht auf die Initia­ti­ve vom 1. Vor­sit­zen­den Dr. Wolf­gang Frisch und Ernst Die­bel vom Dia­ko­ni­schen Werk Hof e.V. zurück. Der Ort ist öffent­lich zugäng­lich. Wer ihn am Klo­ster­tor 2 in Hof nicht fin­det, kann sich beim Pfört­ner hel­fen lassen.

Mehr zur Pil­ger­her­ber­ge unter: https://​www​.dia​ko​nie​-hoch​fran​ken​.de/​u​e​b​e​r​-​u​n​s​/​p​i​l​g​e​r​h​e​r​b​e​r​ge/