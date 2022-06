Wie geht Fami­li­en­ge­schichts­for­schung? Wie ver­mei­de ich Feh­ler und wel­che Stra­te­gien haben sich für die eige­ne For­schungs­ar­beit bewährt? Der Arbeits­kreis Fami­li­en­ge­schichts­for­schung im Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk Ober­fran­ken Mit­te lädt am Diens­tag, den 14.06.2022, um 18:00 Uhr zu einem Work­shop zur Ahnen­for­sch­nung ein, in dem es um das Basis­wis­sen geht. Wir wol­len gemein­sam über­le­gen, was für eine erfolg­rei­che Erstel­lung eines Fami­li­en­stamm­baums von Nöten ist.

Die­ser Work­shop rich­tet sich an Inter­es­sier­te, unab­hän­gig ob Neu­ein­stei­ger und Fort­ge­schrit­te­ne. Er fin­det online statt. Die Zugangs­da­ten fin­den Sie unter https://​ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de/​o​n​l​i​n​e​-​w​o​r​k​s​h​o​p​-​z​u​r​-​f​a​m​i​l​i​e​n​f​o​r​s​c​h​u​n​g​-​3​8​592.