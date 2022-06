Coburg – Sams­tag, 11. Juni 2022 von 10:00 bis 13:00 Uhr in der Gara­gen­hal­le der Theaterwerkstätten

Am Sams­tag, den 11. Juni von 10:00 bis 13:00 Uhr öff­net der Kostüm­fun­dus des Lan­des­thea­ters Coburg sei­ne Pfor­ten für den Verkauf

viel­fäl­ti­ger Krea­tio­nen der ver­gan­ge­nen Spiel­zei­ten. Von histo­risch bis modern, von schräg bis ele­gant ist alles dabei, was das Herz von

Kostüm­fans begehrt.

Der Ver­kauf fin­det in der Gara­gen­hal­le der Thea­ter­werk­stät­ten in der Gärt­ners­lei­te 1, 96450 Coburg statt. Die Fir­ma Kapp Niles stellt für

die Dau­er des Ver­kaufs freund­li­cher­wei­se ihren Park­platz zur Ver­fü­gung. Eine Beschil­de­rung sowie das Ein­lass­per­so­nal hel­fen bei der Orientierung

vor Ort. Der Kostüm­ver­kauf erfolgt an die­sem Tag aus­schließ­lich gegen Bar­geld, eine Kar­ten­zah­lung ist lei­der nicht möglich.