Kräu­ter­dorf Nagel – Sonn­tag, 12. Juni, fin­det eine Wild­kräu­ter­wan­de­rung rund um den Nage­ler See und zum Biberge­biet statt. Die Teil­neh­mer ler­nen die fas­zi­nie­ren­de Welt der Wild­kräu­ter ken­nen und erfah­ren wie die­se in der Küche oder auch in der Volks­heil­kun­de ver­wen­det wer­den kön­nen. Treff­punkt ist um 15 Uhr der Park­platz beim Nage­ler See in der gleich­na­mi­gen Stra­ße „Zum See“. Anmel­dung und Infos bei Eri­ka Bau­er unter Tele­fon 09236 1006 oder per Mail an bauer-​nagel@​hotmail.​de

