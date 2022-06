SAMS­TAG, 11.06.2022 UM 09:30

Moun­tain­bi­ketour Pfaf­fen­stein – Quacken­schloss – Adler­stein – Riesenburg

Stei­le Trails und har­te Anstie­ge inklu­si­ve Tra­ge­strecke die Rie­sen­burg hinunter

Strecken­da­ten: ca. 25 km, ca. 700 hm, rei­ne Fahr­zeit ca. 2,5–3 Stun­den, Gelän­de­be­schaf­fen­heit: ~ S1-S2 (sie­he www​.sin​gle​trail​-ska​la​.de/), Ein­kehr­mög­lich­keit im Held Bräu. Anmel­de­schluss: 09.06.2022, Vor­aus­set­zun­gen: funk­ti­ons­fä­hi­ges Moun­tain­bike und Helm. Treff­punkt und Anrei­se: 9:30Uhr, mit PKW am Park­platz Nürn­ber­ger Str. in Bay­reuth (neben VW-Zen­trum ‑alte Stra­ße nach Wolfs­bach) von dort aus nach Weis­main. Teil­neh­mer­zahl: Maxi­mal 8 Per­so­nen, Teil­nah­me­ge­bühr: kosten­los, Anmel­dung und Lei­tung: Micha­el Schrempf, Fon 0179- 9154096, michael.schrempf (at) alpen​ver​ein​-bay​reuth​.de

SAMS­TAG, 11.06.2022 UM 10:30

Schnup­per­klet­tern am Fels

Hallenkletterer/​Boul­de­rer bzw. inter­es­sier­te Anfän­ger haben die Mög­lich­keit, das Klet­tern am Fels auszuprobieren.

Feh­len­de Aus­rü­stung kann aus­ge­lie­hen wer­den. Ort: Fels bei Bärn­fels, Teil­neh­mer­zahl: 4, Teil­nah­me­ge­bühr: 20 € + ggf. Leih­aus­rü­stung, Anmel­dung und Lei­tung: Bernd Elz­in­ger, Fon 017666849778, bernd.elzinger (at) alpen​ver​ein​-bay​reuth​.de

SONN­TAG, 12.06.2022 UM 10:00

Geführ­te Wanderung

Wan­der­strecke: Adler­hüt­te – Adler­stein – Osse­rich – Wei­ssen­bach – Thal­müh­le – Markt­sch­or­gast – Schor­gast­tal – Wald­spring­brun­nen – Wirsberg – Koser­tal – Emmabrun­nen – Adlerhütte

Aus­gangs­punkt ist der Wan­der­park­platz in Adler­hüt­te ober­halb vom Kli­nik­park­platz auf der lin­ken Sei­te von Wirsberg kom­mend um 10.00 Uhr. Anfahrt von BT über A9 Rich­tung Ber­lin Aus­fahrt Bad Berneck, Wirsberg,

Adler­hüt­te. Tou­ren­län­ge ca. 14 km / 351 hm. Wan­der­zeit ca. 4 Std. Ein­kehr ist im Land­gast­hof Drei Kro­nen in Markt­sch­or­gast. Für alle Wan­de­run­gen ist eine ver­bind­li­che Anmel­dung via Tele­fon erfor­der­lich. Treff­punkt und Anrei­se: Grü­ne­wald­park­platz in Bay­reuth um 09.30 Uhr. Anmel­dung und Lei­tung: Gott­fried Weiß, Fon Tele­fon-Num­mern: 0921- 980461, Mobil: 0151- 17074347

SONN­TAG, 19. JUNI 2022 UM 10:00

Gemein­schafts­tou­ren der Trailrunner-Gruppe

Jeden 2. Sonn­tag im Monat um 10:00 Uhr (in Feri­en mglw. abwei­chend), Treff­punkt Park­platz ober­halb des Fest­spiel­hau­ses, spä­te­stens um 10:05 gehts los in den Wald.

Distanz: es wer­den min­de­stens 10 höch­stens 15 km, im Bestre­ben mög­lichst 300 hm oder mehr zu errei­chen; Pace zw. 6:30 und 7:00 min/​km; Ziel ist es, soweit wie mög­lich Trail­pfa­de zu lau­fen, abwechs­lungs­reich gestal­tet als Fahr­ten­spiel, d.h. das Tem­po ist mode­rat, gele­gent­lich sol­len eini­ge tech­ni­sche Pas­sa­gen übungs­wei­se etwas flot­ter gelau­fen wer­den; auf (lei­der unver­meid­ba­ren) Forst­we­gen kön­nen gele­gent­lich Über­hol­sprints oder ande­re Trai­nings­maß­nah­men ein­ge­baut wer­den. Anmel­dung erfor­der­lich unter: andreas.​franke@​alpenverein-​bayreuth.​de. Teil­neh­mer­zahl: Teil­neh­mer­be­gren­zung auf 8 Per­so­nen. Anmel­dung und Lei­tung: Andre­as Fran­ke, andreas.franke (at) alpen​ver​ein​-bay​reuth​.de

SAMS­TAG, 25. JUNI 2022 UM 14:00

Trailcen­ter Singlt­rek pod Smrkem vom 25.06.2022 – 26.06.2022

Trailcen­ter mit Cam­ping am Singlt­rek pod Smrkem im tsche­chi­schen Nové Mêsto pod Smrkem. Je nach Lust, Lau­ne und Kön­nen wer­den die Trails aus­ge­sucht. Die Strecken sind über­wie­gend flo­wig. Der kon­di­tio­nel­le Anspruch kann indi­vi­du­ell an die Teilnehmer*innen ange­passt wer­den. Anschlie­ßend wird gemüt­lich nach oben peda­liert. Ein­kehr­mög­lich­keit vor Ort gege­ben. Anmel­de­schluss: 15.06.2022. Vor­aus­set­zun­gen: funk­ti­ons­fä­hi­ges Moun­tain­bike und Helm; geplant ist Cam­ping, daher ent­spre­chen­de Aus­rü­stung nötig (Zelt, Schlaf­sack etc.); alter­na­tiv Unter­künf­te in der nähe­ren Umgebung

Ort: Trailcen­ter Singlt­rek pod Smrkem im tsche­chi­schen Nové Mêsto pod Smrkem, Treff­punkt und Anrei­se: Anrei­se mit PKW-Fahr­ge­mein­schaf­ten nach Abspra­che, Teil­neh­mer­zahl: Maxi­mal 10 Personen

Teil­nah­me­ge­bühr: 30 €, Anmel­dung und Lei­tung: Micha­el Schrempf und Hel­mut Stro­bl, Fon 0179- 9154096 (Micha­el), 0176- 20165196 (Hel­mut), michael.schrempf (at) alpen​ver​ein​-bay​reuth​.de (Micha­el), helmut.strobl (at) alpen​ver​ein​-bay​reuth​.de (Hel­mut)

SONN­TAG, 26. JUNI 2022

Grund­kurs Glet­scher vom 25.06.2022 – 28.06.2022

Der Eis­kurs wird die­ses­mal gelei­tet von Seba­sti­an Rolf und Janis Thier­fel­der. Wir wer­den Euch in den 4 Tagen zei­gen, wie man Steig­ei­sen und Eis­pickel benutzt und wie man sich am Glet­scher anseilt. Außer­dem wer­det Ihr sehen, was im Fall eines Spal­ten­stur­zes zu tun ist. Am Abend wer­den wir auch auf das The­ma Wet­ter und Ori­en­tie­rung ein­ge­hen. Nach dem Kurs soll­te jeder ein­fa­che Hoch­tou­ren selb­stän­dig unter­neh­men kön­nen. Vor­aus­set­zun­gen: Grund­kurs Klet­tern / Klet­ter­steig, Ort: Wies­ba­de­ner Hüt­te, Treff­punkt und Anrei­se: Fahr­ge­mein­schaft PKW, Teil­neh­mer­zahl: min. 5 Pers., max. 10 Pers., Teil­nah­me­ge­bühr: 100 €, Anmel­dung und Lei­tung: Seba­sti­an Rolf, Fon 09643- 4763, sebastian.rolf (at) alpen​ver​ein​-bay​reuth​.de

SONN­TAG, 26. JUNI 2022 UM 10:15

Wan­de­rung in der Oberpfalz

Von Ham­mer­müh­le- Geor­gen­berg durchs Zot­te­bach­tal, Prol­ler­müh­le, Hagen­müh­le, Pfif­fer­ling­stiel, Ober­fah­ren­berg. Es ist eine Besich­ti­gung der Wall­fahrts­kir­che geplant. Danach geht es zurück zur Ham­mer­müh­le. Ein­kehr ist im Berg­gast­hof Weig auf dem Fah­ren­berg 801m geplant.

Vor­aus­set­zun­gen: Wer mag nimmt Wan­der­stöcke mit, festen Schuh­werk. Die Strecke ist ca. 11 km bis 15 km je nach Vari­an­te lang. Ort: Ham­mer­müh­le / Geor­gen­berg, Treff­punkt und Anrei­se: 09:00 Uhr Wies­wei­her Park­platz Peg­nitz, 10:15 Uhr Ham­mer­müh­le bei der Info­ta­fel an der Stra­ße (Navi: 92697 Ham­mer­müh­le- Geor­gen­berg). Bay­reu­ther tref­fen sich um 08:45 Uhr auf dem Grü­ne­wald­park­platz um Fahr­ge­mein­schaf­ten zu bilden.

Anmel­dung und Lei­tung: Rein­hard Bäu­er­lein, Fon Tel. 09241- 3249