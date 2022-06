Som­mer-Rei­he: Kir­chen erzäh­len Geschichten

Kir­chen erzäh­len Geschich­ten: Nach einer inspi­rie­ren­den Pre­miè­re im ver­gan­ge­nen Jahr geht das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk mit sei­ner Som­mer­rei­he in die zwei­te Run­de. In Koope­ra­ti­on mit dem Ver­ein Mark­gra­fen­kir­chen e. V., dem Histo­ri­schen Ver­ein für Ober­fran­ken sowie ver­schie­de­nen Kir­chen­ge­mein­den und wei­te­ren Part­nern wer­den Inter­es­sier­te mit Ver­an­stal­tun­gen unter­schied­lich­sten For­mats von Mit­te Juni bis August in Kir­chen in der Regi­on ein­ge­la­den. Kir­chen erzäh­len Geschich­ten: Sie neh­men uns mit in ver­gan­ge­ne Jahr­hun­der­te. Ihre Archi­tek­tur, ihre künst­le­ri­sche Aus­stat­tung laden zum Erkun­den ein.

Ihre Bil­der­spra­che macht die Geschich­te des Glau­bens leben­dig, ihre Mau­ern atmen Hoff­nung und Zwei­fel, Trau­er und Zuver­sicht, Glück und Leid von Genera­tio­nen. Ob Vor­trä­ge, Lie­der­aben­de, Füh­run­gen oder Stepp­tanz­ein­la­gen – das Pro­gramm ist viel­fäl­tig: Unter ande­rem erzählt die Got­tes­acker­kir­che am Bay­reu­ther Stadt­fried­hof vom Inne­hal­ten und dem Wert der Stil­le, die Him­mel­kro­ner Stifts­kir­che hebt Fein­hei­ten der Schöp­fung auf die gro­ße Büh­ne, die Pfarr­kir­che St. Oswald in Unter­stein­ach zeigt, wie Kir­chen mit der Mode gehen, und die Pfarr­kir­che St. Jako­bus in Creu­ßen erzählt von Engeln und ihren Bot­schaf­ten. Die Ver­an­stal­tun­gen sind kostenlos.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.

Ein Pro­gramm­heft zu der Som­mer­rei­he liegt an öffent­li­chen und kirch­li­chen Stel­len aus.