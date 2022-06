Han­nes Por­zelt aus Itz­grund im Land­kreis Coburg hat sich in der Kate­go­rie Ener­gie­land­wirt für den CeresA­ward 2022 qua­li­fi­ziert. Er zählt damit bereits zu den 30 besten Landwirt*innen im deutsch­spra­chi­gen Raum. Ob er am 12. Okto­ber in Ber­lin mit dem Sieg in sei­ner Kate­go­rie aus­ge­zeich­net oder sogar zum „Land­wirt des Jah­res“ gekürt wird, ent­schei­den fach­kun­di­ge Juro­ren, wel­che die Kandidat*innen ab jetzt auf ihren Höfen besu­chen und bewerten.

Es ist wie­der so weit: agrar­heu­te, die füh­ren­de Infor­ma­ti­ons­quel­le zur deut­schen Land­wirt­schaft aus dem Hau­se dlv Deut­scher Land­wirt­schafts­ver­lag, ermit­telt im Rah­men des CeresA­ward die besten Land­wir­te und Land­wir­tin­nen des Jah­res 2022. Aus dem Land­kreis Coburg hat sich für das Fina­le qualifiziert:

Han­nes Por­zelt: Wär­me und Strom aus Gül­le und Mist

„Die­se Bio­gas­an­la­ge lie­fert Ener­gie und schützt das Kli­ma.“ Die­ser Spruch ziert die Bio­gas­an­la­ge von Bio­land­wirt Han­nes Por­zelt. Die Anla­ge ist im Febru­ar 2016 in Betrieb gegan­gen und hat eine Lei­stung von 75 kWel. Der Land­wirt füt­tert sie über­wie­gend mit Gül­le und Mist sei­ner 150 Milch­kü­he. Der Strom fließt zu 100 Pro­zent ins öffent­li­che Netz. Die Abwär­me wird über­wie­gend als Pro­zess­wär­me für die Bio­gas­an­la­ge selbst genutzt. Der Rest geht im Win­ter ins Wohn­haus der Fami­lie Por­zelt und im Som­mer trock­net Por­zelt damit das Getrei­de. Auch der Strom von sechs Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen mit einer Gesamt­lei­stung von 90 kWp geht in das öffent­li­che Netz. 2016 kam noch eine 30 kWp-Eigen­strom­an­la­ge hinzu.

Der mit 20.000 Euro dotier­te Preis ist die höch­ste Aus­zeich­nung in der Land­wirt­schaft und wird in die­sem Jahr zum neun­ten Mal ver­lie­hen. Der CeresA­ward rich­tet sich an alle Land­wir­te im deutsch­spra­chi­gen Raum, die mit ihrem Betrieb einen beson­ders inno­va­ti­ven und nach­hal­ti­gen Weg gehen: Sie grei­fen den Trend in der Gesell­schaft nach Regio­na­li­tät und Umwelt­be­wusst­sein auf und schaf­fen es, durch cle­ve­re Ideen Mehr­wert für die Umwelt und den Betrieb zu schaffen.

Aktu­ell bre­chen die fach­kun­di­gen Juro­ren auf, um sich vor Ort ein Bild der nomi­nier­ten 30 Betrie­be zu machen und die Land­wir­te und Land­wir­tin­nen und ihre Fami­li­en in Deutsch­land und Öster­reich zu besu­chen. Die Jury besteht aus je einem agrar­heu­te-Fach­re­dak­teur, einem Reprä­sen­tan­ten eines Fach­ver­ban­des sowie einem Ver­tre­ter des jewei­li­gen Kate­go­rie­spon­sors. Anschlie­ßend wäh­len sie aus den Fina­li­sten die Preis­trä­ger der jewei­li­gen Kate­go­rie. Aus deren Kreis wird wie­der­um der Land­wirt oder die Land­wir­tin des Jah­res ermit­telt. Es wer­den Sie­ger in zehn Ein­zel­ka­te­go­rien aus­ge­zeich­net: Acker­bau­er, Ener­gie­land­wirt, Bio­land­wirt, Jung­land­wirt, Rin­der­hal­ter, Schwei­ne­hal­ter, Geflü­gel­hal­ter, Mana­ger, Unter­neh­me­rin sowie Geschäfts­idee. Die fei­er­li­che Preis­ver­lei­hung, zu der über 400 Gäste aus Land­wirt­schaft und Poli­tik erwar­tet wer­den, wird vor­aus­sicht­lich am 12. Okto­ber in Ber­lin stattfinden.

Simon Michel-Ber­ger, Chef­re­dak­teur von agrar­heu­te, lobt die hohe Band­brei­te an Betriebs­kon­zep­ten, mit denen sich die Fina­li­sten für den CeresA­ward bewor­ben haben: „Der Trend zu Nach­hal­tig­keit und bewuss­ter, regio­na­ler Ernäh­rung in der Gesell­schaft hat die heu­ti­ge Land­wirt­schaft geprägt. Sowohl im Umwelt­schutz, beim Tier­wohl und in der Zusam­men­ar­beit mit der Gesell­schaft fin­den Land­wir­te span­nen­de Lösun­gen für die Anfor­de­run­gen, die an sie gestellt wer­den“. Außer­dem macht Michel-Ber­ger deut­lich: „Wie wich­tig Nah­rungs­si­cher­heit und die Qua­li­tät unse­res Essens sind, zeigt sich ange­sichts der mas­siv stei­gen­den Lebens­mit­tel­prei­se beson­ders. Wenn wir uns in Deutsch­land kei­ne Gedan­ken machen müs­sen, ob wir uns mor­gen unser Essen noch lei­sten kön­nen, dann liegt das an der har­ten Arbeit unse­rer Land­wir­tin­nen und Landwirte“.

