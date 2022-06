Gara­gen- und Hoff­loh­markt in Bucken­reuth am Sonn­tag, 19. Juni 2022 von 10 bis 16 Uhr

Wer es liebt, zu stö­bern und sich auf eine span­nen­de Ent­deckungs­rei­se in die fas­zi­nie­ren­de Welt von Klei­dern, Büchern und Gebrauchs­ge­gen­stän­de zu bege­ben, ist hier gold­rich­tig. Unter dem Mot­to „Klei­nes Dorf, kur­ze Wege, gro­ße Aus­wahl“ fin­det am Sonn­tag, 19. Juni 2022 von 10 bis 16 Uhr ein Gara­gen- und Hoff­loh­markt in Bucken­reuth statt. Und wer weiß, viel­leicht lässt sich bei die­sem Dorf­floh­markt ja der ein oder ande­re „Schatz“ finden?

