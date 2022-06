Im Juni trifft sich das Clean-Up-Team von Forch­heim for Future/​Omas for Future Forch­heim am 9. Juni um 9.30 Uhr auf dem Glo­bus-Park­platz (hin­ten, Rich­tung Media­markt), um den in der Umge­bung her­um­lie­gen­den Müll ein­zu­sam­meln. Jeder kann mit­ma­chen und Hand­schu­he und Grei­fer kön­nen bei Bedarf aus­ge­lie­hen wer­den. Nähe­res und wei­te­re Ter­mi­ne sie­he https://​forch​heim​-for​-future​.de/​c​l​e​a​n​-up