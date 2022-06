Der Lok­schup­pen des Deut­schen Dampf­lo­ko­mo­tiv Muse­ums (DDM) in Neu­en­markt (Lkr. Kulm­bach) bie­tet die impo­san­te Kulis­se für das Vio­lin-Kon­zert in der Rei­he „Haus Mar­teau auf Rei­sen“ am Frei­tag, 24. Juni 2022. Die Mei­ster­schü­ler von Prof. Dani­el Gaede laden zum Kon­zert am Ende ihrer Kurs­wo­che in das DDM ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Aus­ge­wähl­te Mei­ster­kur­se von Haus Mar­teau, der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te des Bezirks, tre­ten in der Kon­zert­rei­he in ganz Ober­fran­ken auf. „Mit unse­rer exzel­len­ten Ver­an­stal­tungs­rei­he schen­ken wir allen Klas­sik­fans beson­de­re Kon­zert­er­leb­nis­se, die abseits der Metro­po­len nicht so oft zu fin­den sind. Das Dampf­lo­ko­mo­tiv Muse­um ist schon seit eini­gen Jah­ren Gast­ge­ber für die­se her­aus­ra­gen­den Kon­zer­te. Dar­über freu­en wir uns sehr, denn mit Haus Mar­teau auf Rei­sen tra­gen wir die hohe künst­le­ri­sche Arbeit der in Lich­ten­berg gele­ge­nen Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te in die Regi­on“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Die Künst­ler­vil­la des Star­gei­gers Hen­ri Mar­teau (1874 – 1934) in Lich­ten­berg (Lkr. Hof) bie­te idea­le Bedin­gun­gen, um sich unter der Lei­tung her­aus­ra­gen­der Dozen­ten ganz der Musik zu wid­men. Die jun­gen Vio­li­ni­stin­nen und Vio­li­ni­sten aus Deutsch­land und Kana­da ver­fei­nern dort in der Kurs­wo­che mit Prof. Dani­el Gaede ihr Spiel.

Prof. Gaede war von 1994 bis 2000 Kon­zert­mei­ster der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker. Als Solist kon­zer­tier­te er mit füh­ren­den Orche­stern wie den Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern, dem Phil­har­mo­nia Orche­stra Lon­don und dem Polish Cham­ber Orche­stra mit Diri­gen­ten wie Clau­dio Abba­do, Ric­car­do Muti und Micha­el Til­son Tho­mas. Seit 2000 ist er Pro­fes­sor an der Hoch­schu­le für Musik Nürnberg.

Sei­ne Stu­die­ren­den waren bereits in inter­na­tio­na­len Wett­be­wer­ben erfolg­reich, spie­len bei bekann­ten Orche­stern wie dem Leip­zi­ger Gewand­haus­or­che­ster, erhiel­ten Kon­zert­mei­ster­po­si­tio­nen, z. B. beim Sin­fo­nie­or­che­ster Basel und Staats­thea­ter Darm­stadt, oder sind selbst in der Leh­re tätig. Zusam­men mit sei­nem Mei­ster­kurs ist er am Frei­tag, 24. Juni um 19 Uhr im Neu­en­mark­ter Muse­um zu erle­ben. Am Kla­vier beglei­tet Xue­su Liu.

Haus Mar­teau auf Rei­sen mit dem Mei­ster­kurs für Vio­li­ne und Prof. Dani­el Gaede

Frei­tag, 24. Juni 2022 um 19 Uhr im Deut­schen Dampf­lo­ko­mo­tiv Muse­um in Neu­en­markt, Bir­ken­stra­ße 5, 95339 Neu­en­markt. Kar­ten gibt es unter 09227 5700 im Vor­ver­kauf für 10 Euro, ermä­ßigt 8 Euro und an der Abend­kas­se für 12 Euro und 8 Euro (für Schüler/​Studenten und Schwer­be­hin­der­te nach Vor­la­ge eines Ausweises).