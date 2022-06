Als der Pfingst­tag gekom­men war, befan­den sich alle am glei­chen Ort. Es war ein strah­len­der Tag. Am Him­mel reg­te sich kein Lüft­chen. Sie freu­ten sich bei­ein­an­der zu sein und die Erin­ne­rung an Jesus mit­ein­an­der zu tei­len. Damals waren Men­schen aus aller Her­ren Län­der in Jeru­sa­lem, aber die Jün­ger stör­ten sich nicht dar­an. Schließ­lich sprach Petrus: „Lie­be Freun­de, inzwi­schen haben wir es ver­kraf­tet, dass unser Freund Jesus nicht mehr bei uns ist. Die Juden haben sich wie­der beru­higt. Und so haben wir unse­re Ruhe. Von Zeit zu Zeit kön­nen wir uns ja noch tref­fen, um das Andenken an Jesus in Ehren zu hal­ten. Im Übri­gen aber soll alles beim Alten blei­ben.“ Die Jün­ger tra­fen sich nur noch gele­gent­lich. Doch all­mäh­lich kamen immer weni­ger zu den Tref­fen. Mit den Jah­ren star­ben sie. So ging die Sache Jesu und die Erin­ne­rung an ihn zu Ende.