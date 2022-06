Die für Frei­tag, 03.06.2022 um 19:00 Uhr in Hau­sen ange­kün­dig­te Bür­ger­sprech­stun­de „Brot­zeit, Bier & Poli­tik“ im Pila­tus­hof, Hau­sen des Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Andre­as Schwarz muss lei­der ver­scho­ben werden.

Das Par­la­ment tagt am Frei­tag zum 100 Mil­li­ar­den Euro Son­der­ver­mö­gen. Die Abge­ord­ne­ten müs­sen dar­über noch am Nach­mit­tag im Bun­des­tag abstim­men. Der Abend­ter­min in Hau­sen ist des­halb nicht realisierbar.

Ein neu­er Ter­min wird recht­zei­tig bekannt gegeben.