Kin­der­wan­de­rung am Sams­tag, 11. Juni 2022 Am Sams­tag, 11. Juni 2022 fin­det eine span­nen­de Kin­der­wan­de­rung von 14 bis 16 Uhr…

Markt Hei­li­gen­stadt: Wan­de­rung für Kin­der ab 5 Jah­ren am 11. Juni 2022

Bau­nacher Ver­ein Pfer­de­part­ner Fran­ken bie­tet Feri­en­pro­gram­me ab August 2022 an

Spie­le, Spaß, Wis­sens­wer­tes Der Ver­ein Pfer­de­part­ner Fran­ken in Bau­nach bie­tet Pfer­de-Feri­en­pro­gram­me ab August 2022 für Kin­der an. In einer Pres­se­mit­tei­lung heißt…