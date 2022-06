„Ich will der Mann­schaft helfen“

Lukas Van­tuch bleibt – mit deut­schem Pass – bei unse­ren Sel­ber Wölfen

Auch Lukas Van­tuch stieß wäh­rend der lau­fen­den letz­ten Sai­son ins Wolfs­ru­del. Hier beleg­te der 34-jäh­ri­ge Tsche­che noch eine Kon­tin­gent­stel­le. Nun soll es über den Som­mer end­lich klap­pen mit der deut­schen Staats­an­ge­hö­rig­keit für den Hünen im Wöl­fe-Tri­kot. Der deut­sche Pass ist auch Vor­aus­set­zung für sein wei­te­res Enga­ge­ment bei unse­ren Sel­ber Wöl­fen, denn nur damit wird der Ver­trag für die kom­men­de Sai­son wirksam.

Bul­ly­spiel, Ruhe, kör­per­li­che Prä­senz, Spielaufbau, …

Auch wenn Lukas Van­tuch nicht der Tor­jä­ger schlecht­hin ist, bringt der erfah­re­ne Cen­ter vie­le Talen­te mit, die eine erfolg­rei­che Eis­hockey­mann­schaft benö­tigt: Lukas gewinnt über­durch­schnitt­lich vie­le Anspie­le, er kann das Spiel lesen, gestal­ten und auch mal den Puck hal­ten, um Ruhe rein­zu­brin­gen. Im Power­play stellt sich der groß­ge­wach­se­ne Links­schüt­ze in den Slot, um dem Tor­hü­ter die Sicht zu neh­men. Und von dort ist der über 100 kg schwe­re Stür­mer von den Ver­tei­di­gern kaum wegzubringen.

Kurz­um: Mit einem deut­schen Pass ist ein Mann wie Lukas Van­tuch für unse­re Sel­ber Wöl­fe Gold wert. Und nun soll es kurz­fri­stig auch end­lich etwas wer­den mit der deut­schen Staats­bür­ger­schaft für den 1,96 m‑Mann. Von die­ser For­ma­li­tät hängt die wei­te­re Zusam­men­ar­beit tat­säch­lich auch noch ab. Denn nur wenn Lukas den deut­schen Pass vor­wei­sen kann, wird sein Ver­trag bei unse­ren Sel­ber Wöl­fen wirksam.

„Es ist schön zu sehen, was hier in Selb entsteht“

„Es gibt sehr vie­le Grün­de für mich, hier in Selb zu blei­ben“, beginnt Lukas Van­tuch zu erzäh­len: „Als ich letz­tes Jahr nach Selb gekom­men bin, habe ich sehr genau gewusst, auf was ich mich ein­las­se. Es ging um nichts ande­res als um den Ver­bleib in der Liga. Ich habe von Beginn an dar­an geglaubt, dass wir das schaf­fen kön­nen. Als wir dann über den Novem­ber, Dezem­ber und Janu­ar hin­weg die­se ganz har­ten Zei­ten durch­lebt haben, habe ich die Spie­ler, das gan­ze Team, den Club, die Stadt und das drum­her­um sehr gut ken­nen­ge­lernt. Und das was ich erlebt und gese­hen habe, hat mich in mei­nem Glau­ben an den Klas­sen­er­halt nur bestärkt. Letzt­end­lich haben wir es auch geschafft. Ich habe mich sehr dar­über gefreut, ein neu­es Ange­bot bekom­men zu haben, denn nun möch­te ich mit dem Team und dem Club den näch­sten Schritt vom Klas­sen­er­halt zum festen Bestand­teil in der DEL2 machen. Dar­auf freue ich mich! Hier in Selb wird im Umfeld sehr gute Arbeit gelei­stet. Es wird an der Wei­ter­ent­wick­lung des Eis­sport­zen­trums gear­bei­tet, man hat hier Plä­ne, die tat­säch­lich auch umge­setzt wer­den. Da geht einem rich­tig das Herz auf, wenn man sieht, was hier ent­steht. Die Ver­ant­wort­li­chen hier lie­ben Eis­hockey und sie wol­len den Stand­ort Jahr für Jahr ein Stück vor­an­brin­gen. Aktu­ell wird hart dar­an gear­bei­tet, ein schlag­kräf­ti­ges Team für die kom­men­de Sai­son zusam­men­zu­stel­len. Das ist nicht ein­fach, aber ich ver­traue den Ver­ant­wort­li­chen, dass sie ein paar gute Jungs ins Team holen, damit wir auch in der Lage sind, in der Tabel­le eine ande­re Rol­le ein­zu­neh­men als letz­te Sai­son. Zu guter letzt spie­len sicher­lich auch die Fans, die ich zum Ende der Sai­son noch ken­nen­ler­nen durf­te, eine Rol­le für mein wei­te­res Enga­ge­ment hier in Selb. Die­se groß­ar­ti­ge Unter­stüt­zung, die die Zuschau­er uns in den Play­downs zukom­men las­sen haben, war echt stark. Gemein­sam haben wir den Klas­sen­er­halt geschafft. Und ich freue mich dar­auf, die­se Fans in der kom­men­den Sai­son wie­der zu sehen und wie­der zu erleben!“

„Ich will der Mann­schaft in jeder Situa­ti­on das geben, was sie gera­de benötigt“

Auch so ein erfah­re­ner Mann wie der 34-jäh­ri­ge Lukas Van­tuch, der allein 462 Spie­le in der höch­sten tsche­chi­schen Spiel­klas­se absol­viert hat, braucht natür­lich noch Zie­le. Wel­che das sind, hat uns Lukas zum Ende des Gesprächs noch ver­ra­ten: „In mei­nem Alter wird von mir erwar­tet, dass ich mich um die Mann­schaft küm­me­re. Das ist es auch, was ich in den letz­ten Jah­ren immer getan habe. Ich will der Mann­schaft in jeder Situa­ti­on genau das geben, was sie gera­de benö­tigt. Das ist mein Spiel und ich den­ke, dass mir die Sei­te 3 von 3 Ver­ant­wort­li­chen genau des­halb ein neu­es Ange­bot gemacht haben. Sie haben gese­hen, wie ich – vor allem zum Ende der Sai­son – gespielt habe und wol­len das auch näch­ste Sai­son wie­der sehen. Des­halb arbei­te ich jetzt immer Som­mer hart dar­an, so fit wie irgend mög­lich für die kom­men­de Sai­son zu wer­den, um best­mög­lich auf die kom­men­de Sai­son vor­be­rei­tet zu sein. Ich kann es kaum erwar­ten, dass es end­lich wie­der losgeht!“

Lukas Van­tuch

Sel­ber Wöl­fe, DEL2 – seit 2021/2022

Lukas Van­tuch

Geburts­tag: 20.07.1987

Geburts­ort: Jihla­va, Tschechien

Grö­ße: 1,96 m

Gewicht: 104 kg

Sel­ber Wöl­fe: Spie­le: 40; Tore: 8; Vor­la­gen: 17; Stra­fen: 20

Die Sel­ber Wöl­fe wün­schen Lukas Van­tuch eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2022/2023.