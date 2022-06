Som­mer­lounge Fich­tel­ge­bir­ge 2022 in Brand/​Lkr. TIR

Mes­se­platt­form für Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen aus der Region

Am Don­ners­tag, 4. August 2022 fin­det in Brand/​Lkr. Tir­schen­reuth die 8. Som­mer­lounge Fich­tel­ge­bir­ge als grenz­über­schrei­ten­des Begeg­nungs­fest mit Regio­nal­mes­se, Rie­sen­rah­men­pro­gramm und abend­li­cher After-Work-Par­ty mit Live­mu­sik statt. Unter­neh­men, Insti­tu­tio­nen, Kom­mu­nen, Ver­ei­ne und Initia­ti­ven aus Ober­fran­ken und der nörd­li­chen Ober­pfalz sind auf­ge­ru­fen, sich zu betei­li­gen. Bis zum Mitt­woch, 15. Juni 2022 nimmt der För­der­ver­ein Fich­tel­ge­bir­ge noch Anmel­dun­gen für den Mes­se­be­reich entgegen.

Wel­ches Rah­men­pro­gramm ist geplant und wel­che Mög­lich­kei­ten der Betei­li­gung bie­ten sich für inter­es­sier­te Unter­neh­men, Insti­tu­tio­nen, Ver­ei­ne, Initia­ti­ven, Kom­mu­nen und Bür­ger? Dar­über infor­mier­te das Orga­team in zwei Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen – digi­tal und in Prä­senz. Dabei wur­de schnell klar, dass die dies­jäh­ri­ge Som­mer­lounge in Brand nach drei Jah­ren Zwangs­pau­se wie­der ein Begeg­nungs­fest der Super­la­ti­ve für Groß und Klein, Ein­hei­mi­sche und Tou­ri­sten wer­den wird. „Ein tol­ler Rah­men also, um mit­zu­ma­chen und mit einem Mes­se­auf­tritt dabei zu sein! Mit­ma­chen kann bei der Regio­nal­prä­sen­ta­ti­on übri­gens jeder, die Teil­nah­me mit einem Stand­platz kostet zwi­schen 150 und 300 Euro. Auch Vor­schlä­ge für Aktio­nen im Rah­men­pro­gramm und für Themen/​Projektvorstellungen im Büh­nen­pro­gramm kön­nen noch ein­ge­bracht wer­den“, so Sybil­le Kieß­ling vom För­der­ver­ein Fichtelgebirge.

Los geht die Som­mer­lounge in Brand, dem Geburts­ort des Kom­po­ni­sten Max Reger am Don­ners­tag, 4. August 2022, um 14 Uhr mit einem gro­ßen Fami­li­en-Erleb­nis­pro­gramm, Kul­tur rund um Max Reger, vie­len Mit­mach-Aktio­nen und kuli­na­ri­schen Schman­kerln aus der Regi­on. Ab 16 Uhr prä­sen­tiert sich das Fich­tel­ge­bir­ge unter dem Mot­to „Inno­va­ti­on und Nach­hal­tig­keit“ in der Regio­nal­mes­se. In der dies­jäh­ri­gen Bene­fiz-Tom­bo­la gibt´s unter ande­rem ein Fahr­rad von Ghost-Bikes mit einer Erleb­nis-Tour zu gewinnen.

Das Büh­nen­pro­gramm mit Inter­views zu aktu­el­len The­men und Pro­jek­ten der Regi­on beginnt um 17.30 Uhr. Ab 20 Uhr kön­nen Besu­cher und Aus­stel­ler bei Live-Musik des „Big­Par­tyOr­che­ster“ noch gemüt­lich zusam­men­sit­zen, netz­wer­ken und den Abend genie­ßen. Um 23 Uhr ist wie­der einer Feu­er-/Licht­show unter dem Mot­to „Fich­tel­ge­bir­ge leuch­tet“ geplant. Der Ein­tritt ist frei.

Gemein­de­rat Micha­el Brucker gab einen Ein­blick in das umfang­rei­che Rah­men­pro­gramm mit weit mehr als zwan­zig Sta­tio­nen für Kin­der, Jugend­li­che und Erwach­se­ne. „Vom Klet­ter­turm über Lebend­fuß­ball­kicker, viel­fäl­ti­gen Geschick­lich­keits- und Krea­tiv-Aktio­nen bis hin zum Mit­mach-Impro-Thea­ter – bei uns ist wirk­lich für Jeden was geboten!

Ein erstes High­light fin­det in Brand bereits vor­ab am Sonn­tag, den 31.07.2022, – also weni­ge Tage vor der Som­mer­lounge – statt: Mit uns kön­nen Sie das Fich­tel­ge­bir­ge von oben live erle­ben – durch einen Hub­schrau­ber­rund­flug! Wolf­gang Dole­schal, Lei­ter des Orga­teams aus Brand beton­te: „Wir freu­en uns, dass die Som­mer­lounge nun zum ersten Mal im Land­kreis Tir­schen­reuth statt­fin­det und wol­len ein guter Gast­ge­ber für das gesam­te Fich­tel­ge­bir­ge sein!“

Der Erlös der Bene­fiz-Ver­an­stal­tung kommt je zur Hälf­te der Gemein­de Brand für inno­va­ti­ve Jugend- und Senio­ren­pro­jek­te und dem För­der­ver­ein Fich­tel­ge­bir­ge für Pro­jekt­för­de­rung im gesam­ten Fich­tel­ge­bir­ge zugu­te. „Um einen wirk­lich spür­ba­ren Bei­trag lei­sten zu kön­nen, brau­chen wir die Unter­stüt­zung von Spon­so­ren. Der Erfolg hängt nicht unwe­sent­lich davon ab, wie sehr sich die Fich­tel­ge­birg­ler hin­ter die­se Ver­an­stal­tung stel­len, sie nüt­zen, unter­stüt­zen und bewer­ben! VERNETZEN.ENTWICKELN.UMSETZEN – gemein­sam für das Fich­tel­ge­bir­ge – unse­rem Frei­raum für Macher!“, so Kieß­ling abschließend.

Wei­te­re Infos

Infor­ma­tio­nen & Online-Anmel­dung zur Regio­nal­mes­se fin­den Sie auf der Home­page des För­der­ver­eins Fich­tel­ge­bir­ge e. V. unter https://​foer​der​ver​ein​-fich​tel​ge​bir​ge​.de/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​s​o​m​m​e​r​l​o​u​n​g​e​-​2​0​22/

Anmel­de­schluss ist der 15. Juni 2022 Sie haben Fra­gen zur Regio­nal­mes­se, Vor­schlä­ge für das Rah­men­pro­gramm oder ein Thema/​Projekt, das Sie ger­ne auf der Büh­ne vor­stel­len würden?

Schrei­ben Sie per E‑Mail an sommerlounge@​foerderverein-​fichtelgebirge.​de

Hier kön­nen auch Spen­den und Erleb­nis­gut­schei­ne für die Fich­tel­ge­birgs-Bene­fiz-Tom­bo­la avi­siert werden.