Bene­fiz­lauf „Ster­nen­zelt­lauf“ am 28. und 29. Mai 2022 im Fuchs-Park-Stadion

Durch die Nacht für die gute Sache

24 Stun­den rund um die Uhr für einen guten Zweck lau­fen – das war die Grund­idee beim „Ster­nen­zelt­lauf“ am Sams­tag, 28. und Sonn­tag, 29. Mai 2022 im Bam­ber­ger Fuchs-Park-Sta­di­on. Nutz­nie­ßer des Events war das Kin­der- und Jugend­ho­spiz, das sich in Bam­berg aktu­ell im Bau befin­det. Über 4.700km waren es am Ende in Sum­me, die alle Teil­neh­men­den zusam­men auf die Bahn brach­ten und so zusam­men mit den Spen­den­gel­dern von Bam­ber­ger Unter­neh­men einen knapp fünf­stel­li­gen Betrag für den guten Zweck erliefen.

„Ich bin abso­lut über­wäl­tigt!“ bilan­zier­te Dani­el Deu­ber, der als Mit­or­ga­ni­sa­tor, Mode­ra­tor, Läu­fer und künf­tig einer der lei­ten­den Ärz­te im Kin­der- und Jugend­ho­spiz die kom­plet­ten 24 Stun­den im Fuchs-Park-Sta­di­on vor Ort war. „Was die Sport­le­rin­nen und Sport­ler hier gelei­stet haben, ist in Wor­ten nicht zu fassen.“

Gesamt­sie­ge­rin wur­de mit unfass­ba­ren 184,4 gelau­fe­nen Kilo­me­tern Elke Bei­er­lieb von der LG Vei­ten­stein. Auf Platz 2 folg­te Rita Gott­leu­ber mit 156,8 km vor Domi­nik Münch mit 151,2 km. Bei den Staf­feln ver­wies Böhn­lein Sports mit 258 km die LG Vei­ten­stein (238 km) und die „Kin­der­ärz­te Bam­berg“ (207,2 km) auf die Plätze.

Am Ende des Tages waren aber alle Teil­neh­men­den und vor allem das Kin­der- und Jugend­ho­spiz Bam­berg die wah­ren Sie­ger des 1. Ster­nen­zelt­laufs. Dies beton­te auch Bam­bergs zwei­ter Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp, der nicht nur den Start­schuss für den Lauf gab, son­dern selbst eini­ge Kilo­me­ter auf der Bahn absol­vier­te, „gespons­ort“ von BI-LOG Geschäfts­füh­rer Heri­bert Trunk, der jeden gelau­fe­nen Kilo­me­ter des Bür­ger­mei­sters „ver­sil­ber­te“. „Ich freue mich über das unglaub­li­che Enga­ge­ment aller Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer. Sie tun nicht nur etwas Gutes für sich, son­dern vor allem auch für Men­schen, mit denen es das Schick­sal nicht gut gemeint hat.“.

Der „Ster­nen­zelt­lauf“ unter­stützt das im Bau befind­li­che Kin­der- und Jugend­ho­spiz, das bis Mit­te 2023 fer­tig­ge­stellt sein soll. Da die Kran­ken­kas­sen die Kosten, die im Rah­men eines Auf­ent­hal­tes in einem Hospiz ent­ste­hen, nur zum Teil decken, ist das Bam­ber­ger Hospiz drin­gend auf Spen­den­gel­der angewiesen.

Neben Jonas Glü­sen­kamp waren vie­le wei­te­re Per­sön­lich­kei­ten für die gute Sache unter­wegs. Wolf­gang Heyder, Mul­ti­funk­tio­när in Sachen Sport und Poli­tik sam­mel­te eben­so flei­ßig Spen­den­gel­der wie die ehe­ma­li­ge deut­sche Mei­ste­rin im Halb­ma­ra­thon Leni Schöm­burg-Heuck. Zudem lie­ßen es sich vie­le Bam­ber­ger Unter­neh­men wie die Bäcke­rei Fuchs, die Metz­ge­rei Böhn­lein, Den­scheil­mann + Wel­l­ein, die Stadt­wer­ke, Wie­land oder Hel­ler-Bräu nicht neh­men, sich durch Sach­spen­den am Lauf zu betei­li­gen. Ins­ge­samt waren es knapp 150 Akti­ve, die es wäh­rend der 24 Stun­den auf die Lauf­bahn zog.

Dem Schluss­count­down am Sonn­tag­nach­mit­tag um 14.00 Uhr, aus­ge­führt von Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml, lässt sich kaum noch etwas hin­zu­fü­gen: „Was das gesam­te Orga­ni­sa­ti­ons­team hier gelei­stet hat, sucht sei­nes­glei­chen. Bam­bergs Ver­ei­ne und die Sport­le­rin­nen und Sport­ler haben Hand in Hand gezeigt, was eine Gesell­schaft zusam­men hält. Mit­ein­an­der für die ein­zu­ste­hen, die Hil­fe brau­chen. Vie­len Dank für die­se groß­ar­ti­ge Ver­an­stal­tung“, so Mela­nie Huml.