Deutsch­kennt­nis­se erleich­tern das Ankom­men in einem für die mei­sten Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner frem­den Land. All­tags­si­tua­tio­nen kön­nen mit Grund­kennt­nis­sen in Deutsch bes­ser gemei­stert wer­den. Daher sind alle inter­es­sier­ten Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner ein­ge­la­den, am Sprach­kurs des Mal­te­ser Hilfs­dien­stes teil­zu­neh­men. Der Sprach­kurs fin­det statt:

• im Fami­li­en­treff im Stadt­teil­zen­trum Löwen­zahn, Katz­hei­mer Str. 3, 96050 Bamberg

• jeden Mitt­woch von 17 bis 19 Uhr

Gelei­tet wird der Kurs von einer erfah­re­nen Lehrkraft.