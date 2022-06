70 Schüler*innen der Staat­li­chen Fach­ober­schu­le Forch­heim begin­nen mit ihren schrift­li­chen Abschlussprüfungen

In den Turn­hal­len am BSZ Forch­heim wird wie­der geschwitzt Am 30.05.2022 began­nen die Fach­ab­itur-/Ab­itur­prü­fun­gen an der Fach­ober­schu­le Forch­heim.

Ins­ge­samt 70 Schüler*innen der Staat­li­chen Fach­ober­schu­le Forch­heim began­nen am Mon­tag mit ihren schrift­li­chen Abschluss­prü­fun­gen. Sie star­te­ten mit dem Deutsch-Fach­ab­itur/-Abitur dort, wo eigent­lich jetzt Sport­un­ter­richt oder abends Mann­schafts­sport statt­fin­den würde.

Heu­er bekom­men die Abitu­ri­en­ten zwar nicht zwei Wochen mehr Zeit zum Ler­nen, wohl aber bekom­men die dies­jäh­ri­gen Abitu­ri­en­ten mehr Bear­bei­tungs­zeit, wel­che Sie bestimmt sinn­voll zu nut­zen wissen.

Im Lau­fe der Woche wer­den die Prüf­lin­ge noch ihre schrift­li­chen Arbei­ten in Mathe­ma­tik, Betriebs­wirt­schafts­leh­re bzw. Phy­sik und Eng­lisch, bewäl­ti­gen müs­sen. Wie im letz­ten Schul­jahr konn­ten alle beim Unter­richts­be­trieb nur mit Fle­xi­bi­li­tät, gro­ßer Moti­va­ti­on und hoher Eigen­ver­ant­wor­tung punkten.

Die Abschlussschüler*innen wer­den am 08.07.2022 bei der offi­zi­el­len Zeug­nis­über­ga­ben nach zwei anstren­gen­den und sicher­lich unge­wöhn­li­chen Schul­jah­ren ihren Erfolg fei­ern können.