10-jäh­ri­ges Jubi­lä­um wird am 24.07.2022 in Höch­städt gefeiert

Save the Date – der Brücken­rad­weg Bay­ern Böh­men fei­ert in die­sem Jahr sein 10-jäh­ri­ges Bestehen und das wird am Wie­sen­fest-Wochen­en­de in Höch­städt groß gefei­ert. Geplant ist ein bun­tes Ver­an­stal­tungs­pro­gramm mit Zelt­got­tes­dienst, Fahr­rad-Mes­se, Kurz­ex­kur­sio­nen zur Rad­fahr­kir­che Peter und Paul, LIVE-Musik und vie­lem mehr. Genau­er Infos dazu wer­den in den kom­men­den Wochen veröffentlicht.

Der Brücken­rad­weg Bay­ern-Böh­men führt zwi­schen Fich­tel­berg und der tsche­chi­schen Stadt Asch auf cir­ca 56 Kilo­me­tern Län­ge durch die wun­der­schö­ne Land­schaft des Fich­tel­ge­bir­ges. Der Weg ver­läuft in Tei­len auf ehe­ma­li­gen Bahn­tras­sen über ein Dut­zend denk­mal­ge­schütz­ter Brücken. Der Brücken­rad­weg Bay­ern-Böh­men ist Teil des „Bay­ern­netz für Rad­ler“, einem lan­des­wei­ten Fern­rou­ten­netz mit hohem Qua­li­täts­stan­dard. An der Kon­zep­ti­on und dem Bau waren auch zahl­rei­che Gemein­den betei­ligt: Fich­tel­berg, Tröstau, Wun­sie­del, Thiersheim, Thier­stein, Höch­städt, Selb und Asch.

In den inzwi­schen zehn Jah­ren sei­nes Bestehens hat sich der Brücken­rad­weg Bay­ern-Böh­men zu einem der meist­ge­nutz­ten Rad­we­ge in der Regi­on ent­wickelt. Kein Wun­der: Der Brücken­rad­weg ist fast durch­ge­hend asphal­tiert und auf­grund sei­ner weni­gen und mode­ra­ten Stei­gun­gen extrem fami­li­en­freund­lich und ange­nehm zu fah­ren. Erst im ver­gan­ge­nen Jahr war der Fly­er für den Brücken­rad­weg kom­plett über­ar­bei­tet und erneu­ert wor­den. Erhält­lich ist die­ser kosten­frei bei den Kom­mu­nen, die ent­lang des Rad­wegs lie­gen, bei der Tou­ris­mus­zen­tra­le Fich­tel­ge­bir­ge sowie im Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge. Online fin­den Inter­es­sier­te den Fly­er auf der Home­page land​kreis​-wun​sie​del​.de.