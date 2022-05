HÖCHSTADT/HERZOGENAURACH – „Es geht ans Ein­ge­mach­te, die Trans­port­we­ge sind mas­siv gestört, wir brau­chen eine neue akti­ve Indu­strie- und Ener­gie­po­li­tik.“ Bert­ram Bros­sardt, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der Ver­ei­ni­gung baye­ri­scher Wirt­schaft, fand dra­sti­sche Wor­te und mal­te auch das Schreck­ge­spenst einer Rezes­si­on an die Wand – wenn ein Gas­em­bar­go gegen Russ­land ver­hängt wird. Stark betrof­fen wären auch die Stadt Erlan­gen und der Land­kreis ERH.

Bros­sardt war einer der Refe­ren­ten beim ersten Unter­neh­mer­früh­stück der Mit­tel­stands­uni­on nach zwei Jah­ren Coro­na beding­ter Pau­se in der Event­scheu­ne im Hotel Acan­tus in Ober­lin­dach, zu dem Vor­sit­zen­der Peter Brehm und MdL Wal­ter Nus­sel ein­ge­la­den hat­ten. Natür­lich gel­te es, sich unab­hän­gig von Russ­land zu machen und die Gas­spei­cher auf­zu­fül­len gemäß dem Mot­to: „Spa­re in der Zeit, dann hast du in der Not.“

Ein Embar­go zum jet­zi­gen Zeit­punkt aber könn­te laut unter­schied­li­chen Pro­gno­sen und Stu­di­en einen Wirt­schafts­ein­bruch zwi­schen sechs und zwölf Pro­zent nach sich zie­hen, ver­bun­den mit erheb­li­chen Arbeits­platz­ver­lu­sten. Für die Stadt Erlan­gen könn­te das bei der Wirt­schafts­kraft neun Pro­zent und bei den Erwerbs­tä­ti­gen sie­ben Pro­zent bedeu­ten, wäh­rend der Land­kreis mit rund sie­ben Pro­zent betrof­fen sein dürf­te. Und zu den Sank­tio­nen sag­te der Refe­rent: „Die­se machen kei­nen Sinn, wenn wir uns selbst schwä­chen. “Des­halb gel­te es ein­zu­spa­ren, erneu­er­ba­re Ener­gien (Was­ser­kraft, Bio­mas­se, Wind­ener­gie) för­dern, eine Lei­tung von Nord nach Süd bau­en, staat­li­che Ansprü­che abzu­sen­ken („Die Strom­steu­er ist zu hoch“), denn anson­sten „sind wir platt“. Bros­sardt warb auch dafür Abhän­gig­kei­ten zu ver­mei­den und wich­ti­ge Pro­duk­te „wie­der hier zu produzieren“.

Bros­sardt warn­te davor, die Wirt­schaft wei­ter zu bela­sten, möch­te nicht, dass der Ver­bren­ner ab 2035 tot ist. Das soll­te die Poli­tik den Markt­play­ern über­las­sen. Von Arbeits­lo­sig­keit bedroh­te Men­schen müss­ten qua­li­fi­ziert und dem Arbeits­markt zuge­führt wer­den. „Ohne Frau­en geht bei uns nichts mehr“, so eine wei­te­re Fest­stel­lung, und die müss­ten in die Voll­zeit. Auch müs­se man zur Ren­te mit 67 kom­men, und wer bis 70 arbei­te, soll­te dann auch mehr Ren­te bekommen.

Mar­kus Fer­ber, MdEP, wur­de vir­tu­ell aus Brüs­sel zuge­schal­tet. Für ihn ist die Pan­de­mie noch nicht über­wun­den, die ver­stärk­te Kre­dit­auf­nah­me sei schäd­lich und natür­lich die Infla­ti­on. Was vie­le der anwe­sen­den Unter­neh­mer bestä­ti­gen konn­ten, ist der Fach­kräf­te­man­gel. Bei der Pho­to­vol­ta­ik gebe es nicht das Pro­blem des Nicht­wol­lens, son­dern des Nicht­kön­nens. Für aber­wit­zig hält es Fer­ber, wenn man ab 2035 den Pfad des Ver­bren­ner­mo­tors ver­las­sen wür­de. „Das scha­det uns öko­no­misch massiv.“

Von einem Lehr­lings- und Fach­kräf­te­man­gel in Deutsch­land sprach Pro­fes­sor Elmar For­ster, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der Hand­werks­kam­mer Mit­tel­fran­ken. Über 70000 Fach­kräf­te fehl­ten. In Mit­tel­fran­ken sei man sehr gut aus­ge­la­stet mit Auf­trä­gen. Aber: „Glück hat man, wenn man einen Hand­wer­ker kennt.“ For­ster sprach von einem „Aka­de­mi­ker­wahn“ und warb für die dua­le Aus­bil­dung, die es anders­wo kaum gebe. Er gei­ßel­te die Flut von vie­len und ver­schie­de­nen Bache­lor- und Master­ab­schlüs­sen. „Wie man eine Pro­me­na­de anlegt, das hat man schon im 18. Jahr­hun­dert gewusst, da braucht es kei­nen extra Stu­di­en­gang.“ Wenn heut­zu­ta­ge ein Hand­wer­ker benö­tigt wird, dann heißt es nicht mehr: „Was kostet es, son­dern wann kön­nen Sie kom­men?“ Wich­tig sei es, sich auch um die Stu­di­en­ab­bre­cher zu küm­mern, die inte­griert wer­den könn­ten. Aller­dings gebe es da Pro­ble­me mit dem Daten­schutz („Typisch deutsch“).