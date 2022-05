Der „Libe­ra­le Bau­kon­gress: Woh­nen und Bau­en der Zukunft“ der FDP-Frak­ti­on im Baye­ri­schen Land­tag (https://​events​.fdplt​by​.de/​t​e​r​m​i​n​/​l​i​b​e​r​a​l​e​r​-​b​a​u​k​o​n​g​r​e​s​s​-​2​0​2​2​-​w​o​h​n​e​n​-​u​n​d​-​b​a​u​e​n​-​d​e​r​-​z​u​k​u​nft) fin­det in die­sem Jahr in Forch­heim statt.

Don­ners­tag, 02. Juni 2022, ab 19:30 Uhr

Das Schie­fe Haus, Kam­me­r­ers­müh­le (erbaut 1698)

Wie­sent­stra­ße 10, 91301 Forchheim

Wel­che Maß­nah­men müs­sen wir tref­fen, um nach­hal­ti­ger, fle­xi­bler, krea­ti­ver, ver­bind­li­cher, mas­siv gün­sti­ger – und vor allem schnel­ler zu bau­en? Über all die­se Fra­gen dis­ku­tie­ren Sie mit Seba­sti­an Kör­ber, MdL, bau­po­li­ti­scher Spre­cher der FDP-Frak­ti­on im Baye­ri­schen Land­tag sowie Lei­stungs­trä­gern und Mul­ti­pli­ka­to­ren der Bau‑, Woh­nungs- und Immo­bi­li­en­bran­che am Libe­ra­len Bau­kon­gress 2022. Anmel­dung und wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter tinyurl​.com/​l​i​b​B​K​2​022 oder tele­fo­nisch unter 09191/616345 oder via E‑Mail an sebastian.​koerber@​fdpltby.​de