Am Mon­tag, 30.5.2022 um 19:30 Uhr lädt der Kreis­ver­band Grü­ne Bam­berg Land alle Inter­es­sier­ten in die Gast­wirt­schaft Wag­ner Bräu (Haupt­str. 15, Kem­mern) ein, um über das The­ma ÖPNV im Land­kreis Bam­berg zu infor­mie­ren und sich aus­zu­tau­schen. Anlass ist die geplan­te Fort­schrei­bung des Nah­ver­kehrs­plans durch den Kreis­tag am 2. Juni 2022. Sie erfah­ren, was die­ser brin­gen soll und wo die Her­aus­for­de­run­gen lie­gen. Und wel­che Bedeu­tung ein guter ÖPNV für Kli­ma­schutz, Teil­ha­be und Lebens­qua­li­tät hat. Ganz kon­kret geben wir auch Tipps zum 9‑Eu­ro-Ticket und wie Sie das als Bewohner*in des Land­krei­ses Bam­berg gut nut­zen kön­nen. Selbst wenn die Bus­ver­bin­dung in Ihrer Gemein­de noch zu wün­schen übriglässt.

