End­lich wie­der „Brot­zeit, Bier & Poli­tik“!!! Unter die­sem Mot­to tourt der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz wie­der durch die Bier­gär­ten und Gast­stät­ten der Regi­on. Am kom­men­den Frei­tag möch­te der Abge­ord­ne­te in unge­zwun­ge­ner Atmo­sphä­re mit Bür­ge­rin­nen und Bür­gern in sei­nem Wahl­kreis ins Gespräch kom­men. Dabei geht es unter ande­rem um einen Bericht aus Ber­lin zur Situa­ti­on in der Ukrai­ne sowie das 100 Mil­li­ar­den Euro Son­der­ver­mö­gen. Gemüt­li­ches Bei­sam­men­sein bei „Brot­zeit, Bier & Poli­tik“ am Frei­tag, den 03.06.2022, um 19 Uhr, im Pila­tus­hof, Pila­tus­ring 32, in 91353 Hau­sen. Alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind dazu herz­lich ein­ge­la­den. Es gel­ten die aktu­el­len ört­li­chen Infektionsschutzmaßnahmen