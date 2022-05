Tobi­as Küf­ner sichert sei­ner Mann­schaft den Gesamtsieg

TSV Mel­ken­dorf – Her­ren, Lan­des­li­ga 2

TC Weiß-Rot Coburg – TSV Mel­ken­dorf 2 : 7 –

Im ersten Aus­wärts­spiel der Sai­son konn­ten die Mel­ken­dor­fer Her­ren wie­der auf Ihre Num­mer 2 Mario Küf­ner zäh­len. Die­ser zeig­te in sei­nem ersten Ein­zel der Sai­son eine gewohnt sou­ve­rä­ne Lei­stung und holt damit den ersten Punkt des Tages für die Gäste. Nach­dem sich Lukas Küf­ner im Ein­zel deut­lich geschla­gen geben muss, kann sich Luca Pongratz nach ver­lo­re­nem zwei­tem Satz den Sieg über den Match-Tie­break erkämp­fen. Mit einem 2:1 im Rücken kön­nen die Mel­ken­dor­fer in die zwei­te Run­de der Ein­zel star­ten. In die­ser kön­nen auch Pre­mysl Trn­ka und Max Anger­mann gegen die Cobur­ger Haus­her­ren gewinnen.

Den Abschluss der Ein­zel bil­det das Match Tobi­as Küf­ner gegen Chri­stoph Esch­rich an Posi­ti­on 3. In einem stark umkämpf­ten ersten Satz kann sich Tobi­as Küf­ner knapp mit 7:5 durch­set­zen. Im zwei­ten Satz lässt der Mel­ken­dor­fer Kapi­tän dann nichts mehr anbren­nen und siegt deut­lich mit 6:0. Er sichert sei­ner Mann­schaft damit schon nach den Ein­zeln den Tages­sieg. In den Dop­peln kön­nen sich danach die Paa­run­gen Trnka/​Angermann und Küf­ner, T./Pongratz gegen Ihre Cobur­ger durch­set­zen und stel­len damit auf den 7:2 Endstand.

Gebau­er – Trn­ka 3:6, 3:6; Reu­ter – Küf­ner, M. 1:6, 2:6; Esch­rich – Küf­ner, T. 5:7, 0:6;

Grei­ner – Pongratz 1:6, 6:3, 8:10; Gast- Anger­mann 4:6, 3:6; Mäf­fert – Küf­ner, L. 6:0, 6:0

Gebauer/​Gast – Trnka/​Angermann 4:6, 2:6; Reuter/​Greiner – Küf­ner, T./Pongratz 3:6, 1:6; Eschrich/​Mäffert – Küf­ner, M./Küfner, L. 6:3, 6:2