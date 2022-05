Mit der Komö­die „Don Camil­lo und Pep­po­ne“ star­tet das Lan­des­thea­ter Coburg mit einem quir­li­gen, musi­ka­li­schen, leicht gesell­schafts­kri­ti­schen Abend mit ita­lie­ni­schem Flair in die Sommerfestspiele

Pre­miè­re ist Frei­tag, 27. Mai um 19:30 Uhr am Herzog-Alfred-Brunnen

Vor allem die Ver­fil­mun­gen der Gio­van­ni­no Gua­re­schi-Roma­ne mach­ten die Geschich­ten um den Prie­ster Don Camil­lo und sei­nen Gegen­spie­ler, den Bür­ger­mei­ster und Anhän­ger der Kom­mu­ni­sti­schen Par­tei, Pep­po­ne welt­be­rühmt. Schau­spiel­di­rek­tor Mat­thi­as Straub bringt die Komö­die ab Frei­tag, 27. Mai um 19:30 Uhr in der Thea­ter­fas­sung von Gerold Theo­balt auf die Som­mer­fest­spiel­büh­ne im Hof­gar­ten. Für die­se hat sich Büh­nen­bild­ner Robert Schrag auch in die­sem Jahr etwas Beson­de­res aus­ge­dacht – ein bun­tes ita­lie­ni­sches Dorf mit Kiosk und Trat­to­ria, lan­des­ty­pi­schen Fahr­zeu­gen und einem Geheim­nis im Kirch­turm ist Schau­platz des quir­li­gen Gesche­hens. Denn dies­mal steht nicht nur das nahe­zu gesam­te Schau­spiel­ensem­ble, son­dern auch der Chor des Lan­des­thea­ters unter der Lei­tung von Mikko Sidoroff auf der Hof­gar­ten­büh­ne – jedes Chor­mit­glied ein eige­ner Cha­rak­ter, stil­echt und far­ben­froh ein­ge­klei­det von Kostüm­bild­ne­rin Caro­la Volles.

In dem nord­ita­lie­ni­schen Dorf gera­ten der kom­mu­ni­sti­sche Bür­ger­mei­ster Pep­po­ne und der Prie­ster Don Camil­lo immer wie­der anein­an­der. Als Pep­po­ne sei­nen neu­ge­bo­re­nen Sohn auch noch auf den Namen Lenin tau­fen will, gerät das gan­ze Dorf in Auf­ruhr. Neben der Hass­lie­be zwei­er unter­schied­li­cher Män­ner geht es in dem Stück auch um die gro­ßen The­men der Nach­kriegs­zeit. So wer­den anti­ka­pi­ta­li­sti­sche Demon­stra­tio­nen und Streiks der Arbei­ter­klas­se geschil­dert. Gua­re­schis Anlie­gen war es, eine unter­halt­sa­me Geschich­te von der Über­win­dung der faschi­sti­schen Dik­ta­tur und des gesell­schaft­li­chen Wie­der­auf­baus in Ita­li­en zu erzäh­len. Dies konn­te und kann nur funk­tio­nie­ren, wenn alle Men­schen zusam­men­ar­bei­ten und zusam­men­hal­ten. „Don Camil­lo und Pep­po­ne“ ist also auch ein gro­ßes Plä­doy­er für ein mensch­li­ches Miteinander.

In den titel­ge­ben­den Rol­len zu erle­ben sind Flo­ri­an Graf und Nils Liebs­cher. Der Chor, der sich zur Unter­stüt­zung bei­der Streit­po­si­tio­nen in die Kom­mu­ni­sten und die Katho­li­ken teilt, trägt die Insze­nie­rung mit Gas­sen­hau­ern von Toto Cutug­no bis Rita Pavo­ne ent­schei­dend mit.

Zu erwar­ten ist ein hei­te­rer und unter­halt­sa­mer Abend, der bis Mit­te Juli 14-mal gezeigt wird. Küh­le Geträn­ke und klei­ne kuli­na­ri­sche Spe­zia­li­tä­ten run­den das Thea­ter­er­leb­nis in der som­mer­li­chen Atmo­sphä­re des Hof­gar­tens ab.

Tickets erhält man online unter www​.lan​des​thea​ter​-coburg​.de; von Diens­tag bis Frei­tag von 10:00 bis 16:00 Uhr und Sams­tag von 10:00 bis 12:00 Uhr an der Thea­ter­kas­se; an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len sowie ab eine Stun­de vor Vor­stel­lungs­be­ginn an der Abend­kas­se im Hofgarten.