Am 24. Mai 2022 hat Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder, MdL, die Baye­ri­sche Lan­des­aus­stel­lung „Typisch Fran­ken?“ in Ans­bach eröff­net, die vom 25. Mai bis 6. Novem­ber 2022 ihre Pfor­ten öff­net: „Die Fuß­ball­schu­he von Welt­mei­ster und Club-Legen­de Max Mor­lock, eine Radier­plat­te von Albrecht Dürer oder der Wie­ge­stuhl von Otto von Bis­marck: nur drei von unzäh­li­gen Aus­stel­lungs­stücken der Lan­des­aus­stel­lung in Ans­bach. Die Aus­stel­lung zeigt, wie viel­fäl­tig Fran­ken ist. Am Ende ist Fran­ken ein Lebens­ge­fühl aus Genuss, Kul­tur, Hei­mat und Bodenständigkeit.“