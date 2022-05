Lan­ge Nacht der Wis­sen­schaf­ten: So geht Krankenhaus

Nacht der Wis­sen­schaf­ten 2022 bot klei­nen und gro­ßen Besu­chern facet­ten­rei­che Ein­blicke in die 310Klinik

Zum mitt­ler­wei­le 10. Mal eröff­ne­ten in die­sem Jahr wie­der unter­schied­li­che wis­sen­schaft­li­che Ein­rich­tun­gen aus dem Städ­te­drei­eck Nürn­berg – Fürth – Erlan­gen span­nen­de Per­spek­ti­ven. Die Lan­ge Nacht der Wis­sen­schaf­ten fin­det in der Regi­on bereits seit 2003 hohen Anklang bei Jung und Alt. Als fest eta­blier­te Grö­ße des regio­na­len und über­re­gio­na­len Gesund­heits­we­sens hat­te auch die 310Klinik erneut mit unter­schied­li­chen Sta­tio­nen und Ange­bo­ten das Pro­gramm der Nacht der Wis­sen­schaf­ten am 21. Mai 2022 mitgestaltet.

Als beson­ders schnell wach­sen­de und sich zukunfts­ori­en­tiert wei­ter­ent­wickeln­de Ein­rich­tung des Gesund­heits­sek­tors scheint die 310Klinik regel­recht prä­de­sti­niert für die Lan­ge Nacht der Wis­sen­schaf­ten zu sein. Das für Pati­en­ten aller Kas­sen offe­ne Kran­ken­haus hat sein Lei­stungs­spek­trum vor allem in den ver­gan­ge­nen Jah­ren mas­siv aus­ge­baut und ver­tieft. Somit konn­ten sowohl Kin­der als auch Erwach­se­ne im Rah­men der NdW22 facet­ten­rei­che Ein­drücke aus der 310Klinik sammeln.

Die NdW22: Was man nicht alle Tage sieht…

… das bekommt man in der Lan­gen Nacht der Wis­sen­schaf­ten gebo­ten. Im Raum Nürn­berg – Fürth – Erlan­gen waren Besu­cher am Sams­tag, 21. Mai von 18:00 bis 24:00 Uhr in unter­schied­li­chen Ein­rich­tun­gen mit wis­sen­schaft­li­chem Hin­ter­grund herz­lich willkommen.

Die 310Klinik begrüß­te rund 300 Besu­cher in die­sem Rah­men gro­ße wie klei­ne Gäste im Foy­er des zen­tra­len Kli­nik­stand­orts an der Neu­mey­er­stra­ße 48. Wäh­rend sich das Haupt­pro­gramm der Lan­gen Nacht in der Kli­nik im wei­te­sten Sin­ne um die kör­per­li­che Gesund­heit dreht, ist neben­bei auch für das leib­li­che Wohl in Form klei­ner Köst­lich­kei­ten und fruch­ti­ger Säf­te gesorgt.

Für klei­nen und gro­ßen Wis­sens­durst: Das Pro­gramm der 310Klinik

Neue­ste gerä­te­tech­ni­sche Aus­stat­tung und moder­ne Räum­lich­kei­ten sowie nicht zuletzt renom­mier­te Fach­ärz­te in allen Kli­ni­ken und MVZ run­den die Kran­ken­haus­ku­lis­se zum Ler­nen und Stau­nen ab.

Ins­ge­samt gab es in der Kli­nik fünf ver­schie­de­ne Sta­tio­nen bzw. Ange­bo­te, von denen drei auch für die Teil­nah­me von Kin­dern vor­ge­se­hen waren. So etwa die Reani­ma­ti­ons- und Not­fall­schu­lung für Erwach­se­ne, Jugend­li­che und Kin­der. Im Nach­gang zur Schu­lung erhal­ten alle Teil­neh­mer ihre Teil­nah­me­be­stä­ti­gung durch einen Rettungssanitäter.

Zwei wei­te­re Ange­bo­te, bei denen Kin­der eben­falls herz­lich zur Teil­nah­me ein­ge­la­den waren, bat das Kran­ken­haus mit einem eige­nen Schild­drü­sen­fo­to sowie das Nähen an Schwei­ne­fü­ßen, um das Nähen an der Haut nach­zu­ah­men. Unter dem Mot­to „Nähen ver­bin­det, auch im OP“ dür­fen Besu­cher Herrn Dr. Wet­zel als Chef­arzt der Chir­ur­gie beim Nähen über die Schul­ter schau­en. Im Schnell­durch­lauf demon­striert er anhand von Schwei­ne­fü­ßen und ‑haut, wie im OP genäht wird. Alle Inter­es­sier­ten, die selbst erfah­ren möch­ten, wie sich das anfühlt, haben die Mög­lich­keit zur akti­ven Teilnahme.

Lan­ge Nacht zeigt, was das Kli­nik­per­so­nal tag­täg­lich bewegt

Man­che Ein­blicke in den Arbeits­all­tag im Kran­ken­haus sind hin­ge­gen eher weni­ger für Kin­der­au­gen bestimmt. Ein ähn­lich anschau­li­ches und pra­xis­na­hes Ange­bot ist der Ein­blick in den Arbeits­all­tag im Auf­wach­raum und in der PACU. Eine simu­lier­te PACU-Ein­heit erwar­te­te die Gäste und demon­strier­te typi­sche Abläufe.

Not­wen­di­ges Equip­ment für die Pati­en­ten­ver­sor­gung wie bei­spiels­wei­se Beatmungs­ge­rät, Moni­tor oder Sprit­zen­pum­pen wird vom Fach­per­so­nal der 310Klinik vor­ge­stellt und erklärt. Ganz ähn­lich sieht es mit dem Equip­ment im OP aus. Auch hier war am 21. Mai eine simu­lier­te OP-Ein­heit vor Ort sein, die sowohl rea­li­täts­ge­treu die Abläu­fe prä­sen­tiert als auch anschau­lich und nach­voll­zieh­bar erklärt, wor­um es dabei genau geht. Den Spa­zier­gang durch die OP-Säle, im bewuss­ten Zustand, erlebt man auch nicht alle Tage.

Über die Klinik

Das Jahr 2022 ist das 20. Jubi­lä­ums­jahr der 310Klinik Nürn­berg. Seit der Grün­dung hat sich das Lei­stungs­spek­trum ste­tig erwei­tert, sodass heu­te die Fach­ab­tei­lun­gen All­ge­mein- und Bauch­chir­ur­gie, Anäs­the­sio­lo­gie, Radio­lo­gie, Ortho­pä­di­sche Chir­ur­gie sowie das Wir­bel­säu­len­zen­trum die Kom­pe­ten­zen des moder­nen Kran­ken­hau­ses for­men. Zudem ver­fügt die 310Klinik über ange­bun­de­ne MVZ für Radio­lo­gie und Nuklearmedizin.

Das medi­zi­ni­sche Ver­sor­gungs­an­ge­bot steht Pati­en­ten aller Kas­sen offen, dar­über hin­aus hat die Kli­nik erst kürz­lich eine neue Pri­vat­sta­ti­on in Betrieb genom­men. Die Kran­ken­haus­ku­lis­se, die sich im Rah­men der NdW22 per­fekt für Prä­sen­ta­ti­ons­zwecke gegen­über inter­es­sier­ten Besu­chern eig­net, kommt auch bei Pati­en­ten sehr gut an. In diver­sen Online-Bewer­tungs­por­ta­len und über ähn­li­che Kanä­le erhält die 310Klinik Nürn­berg nahe­zu ein­stim­mig beson­ders zufrie­de­nes Pati­en­ten­feed­back über alle Berei­che hinweg.