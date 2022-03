Der­zeit berei­tet die Stif­tung „Ver­bun­den­heit“ mit der Spe­di­ti­on Mais­el und dem Bus­un­ter­neh­men Krieg im Rah­men der „Huma­ni­tä­ren Brücke Oberfranken -

Trans­kar­pa­ti­en“ einen näch­sten Hilfs­trans­port nach Usch­go­rod und die Eva­ku­ie­rung von Frau­en und Kin­dern von dort vor – Unter­stüt­zen Sie uns

https://​www​.stif​tung​-ver​bun​den​heit​.de/​d​e​/​h​u​m​a​n​i​t​a​e​r​e​-​b​r​u​e​c​k​e​-​u​k​r​a​i​n​e​/​i​n​d​e​x​.​php

Die Stif­tung – Ver­bun­den­heit mit den Deut­schen im Aus­land bedankt sich für die zahl­rei­chen Sach­spen­den, die an unse­rer Sam­mel­stel­le in der Peter-Henlein-Straße

abge­ge­ben wur­den. Die­se wer­den jetzt für unse­ren näch­sten Hilfs­trans­port mit Unter­stüt­zung der Spe­di­ti­on Mais­el ver­sand­fer­tig gepackt, der am ersten

April­wo­chen­en­de nach Usch­go­rod / Ukrai­ne durch­ge­führt wird. Daher neh­men wir der­zeit kei­ne Hilfs­gü­ter mehr an. Sie kön­nen uns jedoch ger­ne mit Geld­spen­den für

die Ukrai­ne auf unse­ren Spen­den­kon­ten unterstützen.