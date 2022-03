Auf­nah­me­ver­fah­ren von schul­pflich­ti­gen Kin­dern und Jugend­li­chen an den Staat­li­chen Schul­äm­tern im Land­kreis und in der Stadt COBURG im Zusam­men­hang mit dem Kriegs­ge­sche­hen in der Ukrai­ne (Beginn: Mon­tag, 28.03.2022, ab 10:00 Uhr)

Soll­te Inter­es­se an einer schu­li­schen Inte­gra­ti­on vor Beginn der offi­zi­el­len Schul­pflicht nach 3 Mona­ten bestehen, dann gilt für das Aufnahmeverfahren: