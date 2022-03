Am 23. März 2022 luden die Wirt­schafts­ju­nio­ren Bay­reuth zum Kreis­fi­na­le der Schü­ler­quiz „Wirt­schafts­wis­sen im Wett­be­werb (W³)“ ins Evan­ge­li­sche Gemein­de­haus Bay­reuth, um den Kreisfinalist*in für Bay­reuth zu bestimmen.

Deutsch­land­weit neh­men ca. 25.000 Schüler*innen an die­sem Wett­be­werb teil, der am ersten Juni-Wochen­en­de sei­nen Bundessieger*in sucht. Auch aus Bay­reuth und der Regi­on gab es immer wie­der Bun­des­sie­ger, so dass man sich immer auf einen span­nen­den Wett­be­werb der schlau­sten Wirt­schafts­köp­fe freu­en darf.

Von den vie­len teil­neh­men­den Bay­reu­ther Schu­len, konn­ten sich 42 Teilnehmer*innen für das Bay­reu­ther Fina­le qua­li­fi­zie­ren, unter denen sich schließ­lich die drei Gewinner*innen her­vor­he­ben konnten:

1. Platz: Nele Brüt­ting (15 Jah­re), WWG

2. Platz: Ced­ric Kraft (14 Jah­re), RWG

3. Platz: Kla­ra Bau­er (15 Jah­re), WWG

Domi­nik Weiß, Prä­si­dent der Wirt­schafts­ju­nio­ren Bay­reuth, freu­te sich zusam­men mit Ste­fan Weiß­flach und Flo­ri­an Eagan, den Fina­li­sten mit einem Gut­schein, Sach­buch und Urkun­den zu beglücken.

Mit die­ser Moti­va­ti­on wird nun die Finalist*in ins Ren­nen zum Bun­des­fi­na­le nach Ora­ni­en­burg (Ober­ha­vel) entsendet.

Wei­te­re Infos zu den Wirtschaftsjunioren:

Die Wirt­schafts­ju­nio­ren (WJ) Bay­reuth sind eine Ver­ei­ni­gung von jun­gen Unter­neh­mern und Füh­rungs­kräf­ten mit rund 80 Mit­glie­dern aus allen Berei­chen der Wirt­schaft. Die WJ Bay­reuth gehö­ren den Wirt­schafts­ju­nio­ren Deutsch­land (WJD) an, die mit rund 10.000 akti­ven Mit­glie­dern den größ­ten Ver­band von Unter­neh­mern und Füh­rungs­kräf­ten unter 40 Jah­ren bil­den. Bun­des­weit ver­ant­wor­ten die Wirt­schafts­ju­nio­ren bei einer Wirt­schafts­kraft von mehr als 120 Mrd. Euro Umsatz rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Aus­bil­dungs­plät­ze. Der Bun­des­ver­band WJD ist seit 1958 Mit­glied der mehr als 100 Natio­nal­ver­bän­de umfas­sen­den Juni­or Cham­ber Inter­na­tio­nal (JCI). Mehr unter www​.wj​-bay​reuth​.de – Infor­ma­tio­nen zum Schü­ler-Wett­be­werb „Wirt­schafts­wis­sen im Wett­be­werb (W³)“ unter: https://​wjd​.de/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​s​w​i​s​s​e​n​-​i​m​-​w​e​t​t​b​e​w​e​r​b​-​www