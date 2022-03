Die Oster­fe­ri­en im Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te und im Muse­um Hum­mel­stu­be ste­hen in die­sem Jahr ganz unter dem The­ma „Papier“. In den Work­shops der Lern­werk­statt wird gezeigt, wie man selbst Papier schöpft oder nach eige­nen Ideen Stem­pel bastelt, mit denen man lang­wei­li­ge Papier­bö­gen in tol­les Geschenk­pa­pier ver­wan­deln kann. Außer­dem kann man in den Work­shops sein eige­nes Buch bin­den und ler­nen, wie man mit Tin­te und Feder Schrif­ten krea­tiv gestal­ten kann.

„Unse­re Ange­bo­te in den Feri­en wer­den sehr gut ange­nom­men und brin­gen Kin­dern viel Spaß und krea­ti­ve Aktio­nen. Wir freu­en uns beson­ders, dass die Work­shops nicht nur im Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te statt­fin­den kön­nen, son­dern die Lern­werk­statt in den Oster­fe­ri­en wie­der im Muse­um Hum­mel­stu­be zu Gast sein kann“, erklärt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Die Work­shops für Kin­der ab zehn Jah­ren sind kosten­los und fin­den in den Oster­fe­ri­en im Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te in Bay­reuth und im Muse­um Hum­mel­stu­be in Hum­mel­tal jeweils zwi­schen 14 und 17:30 Uhr statt. Anmel­dun­gen erfol­gen unter Tel. 0921 7846–1437 oder ‑1436. Die Teil­neh­mer­zahl ist auf zehn Kin­der begrenzt. Eine Über­sicht des Feri­en­pro­gramms und aktu­el­le Infor­ma­tio­nen fin­den Inter­es­sen­ten auf der Home­page des Bezirks https://​www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​o​s​t​e​r​f​e​r​i​e​n​p​r​o​g​r​a​m​m​-​2​022/ und auf Face­book https://​de​-de​.face​book​.com/​K​u​l​t​u​r​S​e​r​v​i​c​e​S​t​e​l​le/.