Frei­tag, 25.03.2022 um 17:00 Uhr

Bier­vor­trag mit Umtrunk. Wis­sens­wer­tes übers Bier mit Umtrunk, Besich­ti­gung der Muse­ums­braue­rei und Erhalt eines Bier-Diploms im Bruck­may­ers Urbräu an der B470. Der Chef des Hau­ses wird sie in die Geheim­nis­se des Bier­brau­ens ein­wei­hen. Preis/​Person 6,00 €. Beginn 17:00 Uhr, Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter Tel.: 0160/94701869. Die Füh­rung fin­det ab 10 Per­so­nen statt.

Frei­tag, 25.03.2022 um 19:00 Uhr

Nacht­wäch­ter-Tour. Fol­gen Sie dem Nacht­wäch­ter mit sei­ner Hel­le­bar­de und der Later­ne durch die dunk­len Gas­sen der abend­li­chen Stadt. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über das mit­tel­al­ter­li­che Fel­sen­städt­chen. Optio­nal trinkt der Nacht­wäch­ter nach der Füh­rung mit sei­nen Gästen noch einen „Gute-Nacht-Trunk“. Der Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6–15J). Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt. Treff­punkt: Tou­ris­mus­bü­ro am Rat­haus, Forch­hei­mer Str. 1, 91278 Pot­ten­stein. Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – Whats­App – oder per Email: info@​pottenstein.​holiday

Sams­tag, 26.03.2022 um 09:30 Uhr

Hel­den­tour – span­nen­de Tages­wan­de­rung mit Start und Ziel in dem schö­nen Fel­sen­städt­chen Pot­ten­stein über das Ails­bach­tal. Wir tref­fen auf tol­le Fotohot­spots und durch­que­ren über fast ver­ges­se­ne Wege traum­haf­te Land­schaf­ten sowie Fels­for­ma­tio­nen… Sei­en sie gespannt! Treffpunkt/​Start: 09:30 Uhr Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein. Rück­kehr bis ca. 17:00 Uhr in Pot­ten­stein, Anfor­de­rungs­pro­fil: Mitt­le­re bis gute Kon­di­ti­on, ca. 19 km, 450 hm hoch + run­ter. Min­dest­teil­neh­mer­zahl 4 Per­so­nen, Kosten: Erwach­sen 12,– / Kin­der 10 bis 16 Jah­re 5,– / Kin­der bis 10 Jah­re frei. Anmel­dung: Per Tele­fon, Whats­App oder per Mail (mit Name & Mobil­num­mer) bis zum Vor­tag 12:00 Uhr unter: 0176/80083241, info@​fraenky-​tours.​de

Sonn­tag, 27.03.2022 um 09:30

Rund­wan­de­rung. Wan­de­rung mit dem DAV Bay­reuth von Pot­ten­stein durch das Mari­en­tal zur Hohen­mirsber­ger Plat­te, Huber­tus­ka­pel­le, Prüllsbir­kig zurück nach Pot­ten­stein. Ruck­sack­ver­pfle­gung, Ein­kehr am Schluss geplant. Vor­aus­set­zun­gen: Spaß am Wan­dern, Strecke ca. 15km lang, Wan­der­stöcke wer­den emp­foh­len. Treff­punkt und Anrei­se: 09:00 Uhr Wies­wei­her­park­platz in Peg­nitz, wer aus Bay­reuth fährt 08:15 Uhr am Grü­ne­wald­park­platz oder um 09:30 Uhr Park­platz Ein­gang Püttlachtal/​Mari­en­tal, Teil­neh­mer­zahl: 2 – 8 Per­so­nen, Anmel­dung und Lei­tung: Rein­hard Bäu­er­lein, Fon 09241/3249