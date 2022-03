Am Frei­tag, 25. März 2022 um 18:30 Uhr, sind alle Ver­ei­ne und Ehren­amt­li­che herz­lich ein­ge­la­den zum Früh­lings­fest der Ver­ei­ne in der Fich­tel­ge­birgs­hal­le in Wunsiedel.

Gewohnt und doch anders soll die Fei­er in die­sem Jahr statt­fin­den. Mode­riert wird mit sym­pa­thi­scher „Frau­en­power“. Ver­schie­de­ne Sport­ar­ten und Sport­ler wer­den unter die Lupe genom­men, es gibt ein Quiz mit inter­es­san­ten Prei­sen und gemein­sam mit dem Publi­kum wird nach einem Namen für die neue Form die­ser Ver­an­stal­tung gesucht.

Es wer­den an die­sem Abend Dank­ur­kun­den und Ehren­brie­fe an beson­ders enga­gier­te Ehren­amt­li­che ver­lie­hen. Eben­so wer­den erfolg­rei­che Sport­le­rin­nen und Sport­ler für her­aus­ra­gen­de Lei­stun­gen geehrt.

Erst­mals wer­den in die­sem Rah­men auch zwei jun­ge Talen­te aus dem Bereich der Musik mit der Kul­tur­pla­ket­te aus­ge­zeich­net. Sie wer­den eine Kost­pro­be Ihres Kön­nens geben.

Nach dem Ehrungs­teil klingt der Abend mit einem gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein aus. Die Tanz­sport­gar­de der Fest­spiel­stadt Wun­sie­del sor­gen mit Ham­bur­ger, Schasch­lik­pfan­ne und Geträn­ken für die Bewirtung.