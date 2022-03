In inter­kom­mu­na­ler Zusam­men­ar­beit wol­len die Stadt Wun­sie­del und die Stadt Markt­red­witz auf der Lui­sen­burg einen Bestat­tungs­wald errich­ten. Da sich die Bestat­tungs­kul­tur bereits seit eini­gen Jah­ren im Wan­del befin­det und ins­be­son­de­re die Baum­be­stat­tung zuneh­mend an Zuspruch gewinnt, machen es sich die bei­den Städ­te zur Auf­ga­be, dem Wunsch vie­ler Bür­ge­rin­nen und Bür­ger nach­zu­ge­hen und einen Bestat­tungs­wald im gemein­sa­men Ober­zen­trum Wun­sie­del-Markt­red­witz zu schaf­fen. Hier­zu wol­len bei­de Städ­te eine Zweck­ver­ein­ba­rung zur gemein­sa­men Schaf­fung und Betrieb des Bestat­tungs­wal­des abschlie­ßen. Ziel ist es, den Bestat­tungs­wald im Som­mer 2023 eröff­nen zu können.

„Ich freue mich sehr, dass wir nach ein­ge­hen­der Part­ner­su­che für die­ses Pro­jekt eine inter­kom­mu­na­le Zusam­men­ar­beit mit der Stadt Markt­red­witz ver­wirk­li­chen kön­nen. Es ist eine Ergän­zung zur bestehen­den Fried­hofs­kul­tur und so kann der Wunsch jener Men­schen ver­wirk­licht wer­den, die sich eine Bestat­tung in frei­er Natur wün­schen,“ freut sich Nico­las Lahov­nik, Erster Bür­ger­mei­ster der Stadt Wunsiedel.

„Der Bestat­tungs­wald erwei­tert das Ange­bot unse­rer Fried­hö­fe – wir sind damit Wün­schen sei­tens der Bevöl­ke­rung nach­ge­kom­men. Ich freue mich über die Rea­li­sie­rung die­ses inter­kom­mu­na­len Pro­jekts des gemein­sa­men Ober­zen­trums Markt­red­witz-Wun­sie­del,“ so Oli­ver Weigel, Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Marktredwitz.

In Wun­sie­del wur­de die Grund­satz­ent­schei­dung zur Schaf­fung eines Bestat­tungs­wal­des bereits in der Stadt­rats­sit­zung vom 18.03.2021 mit brei­ter Mehr­heit beschlossen.

Die Zweck­ver­ein­ba­rung wur­de bereits in den Haupt­aus­schüs­sen bei­der Städ­te ein­ge­hend vor­be­ra­ten und der Abschluss der Ver­ein­ba­rung wur­de dem Stadt­rat empfohlen.

Der Stadt­rat der Stadt Wun­sie­del wird in der Sit­zung vom 31.03.2022 über den Abschluss der Zweck­ver­ein­ba­rung beschlie­ßen. Der Stadt­rat der Stadt Markt­red­witz will den Abschluss der Zweck­ver­ein­ba­rung in der Sit­zung am 22.03.2022 beschließen.

Bei einem Bestat­tungs­wald han­delt es sich nach dem Bestat­tungs­ge­setz um einen Natur­fried­hof, der weit­ge­hend ein natur­be­las­se­nes Gelän­de ohne beson­ders ange­leg­te Grab­stät­ten ist, und in dem die Bei­set­zung an der Wur­zel der Bäu­me erfolgt.

Auf­grund der Vor­schrif­ten, fin­den in Bestat­tungs­wäl­dern aus­schließ­lich Urnen­bei­set­zun­gen statt. Hier­für wer­den bio­lo­gisch abbau­ba­re Urnen, die zwi­schen den Wur­zeln des jewei­li­gen Baums bestat­tet wer­den, verwendet.

Die Trau­er­fei­er kann direkt vor Ort, oder aber auch tra­di­tio­nell vor­her in einer Kir­che durch­ge­führt wer­den. Jeder Inter­es­sier­te kann sich einen eige­nen Baum oder einen Platz an einem Baum aus­su­chen. Die­ser wird mit einer Pla­ket­te ver­se­hen, auf der ein Name, ein Spruch oder aber auch ein Sym­bol ein­gra­viert sind.

Auf der Suche nach einem geeig­ne­ten Grund­stück in Wun­sie­del galt es ins­be­son­de­re zu beach­ten, dass der Baum­be­stand haupt­säch­lich aus Laub­bäu­men bestehen soll. Die Flä­che soll­te min­de­stens 5 ha betra­gen und über Erwei­te­rungs­mög­lich­keit, sowie einer guten Erreich­bar­keit und genü­gend Park­mög­lich­keit verfügen.

Nach ein­ge­hen­der Prü­fung sämt­li­cher städ­ti­schen Wald­flä­chen, zusam­men mit der Forst­ab­tei­lung und wei­te­ren Fach­leu­ten hat die Stadt Wun­sie­del das Grund­stück nahe der Lui­sen­burg­stra­ße im Stadt­wald, Distrikt III Lui­sen­burg Abtei­lung 1 Tan­nen­reuth, als her­vor­ra­gend geeig­net gesehen.

Der Wald an der Lui­sen­burg­stra­ße erfüllt alle Vor­aus­set­zun­gen und ver­fügt zudem bereits über einen schö­nen klei­nen Wei­her, an wel­chem der Andachts­platz erstellt wer­den kann.