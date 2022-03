Der Eltern­bei­rat der Glücks­kin­der Kita Dormitz ver­an­stal­tet einen Online-Kin­der­ba­sar über das Por­tal Kiba­za. Ver­kauft wer­den kann “Alles rund ums Kind”, von Beklei­dung über Spiel­wa­ren, Fahr­zeu­ge und Bücher bis hin zu Kin­der­wa­gen, Schwan­ger­schafts­be­klei­dung und vie­les mehr.

Inter­es­sier­te Ver­käu­fer kön­nen sich unter www​.kiba​za​.de/​k​i​t​a​-​d​o​r​m​itz regi­strie­ren und nach Erhalt ihrer Ver­käu­fer­num­mer die zu ver­kau­fen­den Arti­kel online stel­len. Dies ist ab sofort mög­lich! Die Anlie­fe­rung der Waren, die reser­viert wur­den, erfolgt am 06.05.2022 von 15:00 – 18:00 Uhr an die Mehr­zweck­hal­le in der Grund­schu­le Dormitz.

Für Käu­fer wer­den die Arti­kel vom 24.04.2022 08:00 Uhr bis 01.05.2022 20:00 Uhr zur Reser­vie­rung frei geschal­tet. Dann kön­nen Ein­kaufs­ta­schen gepackt wer­den. Die Abho­lung der reser­vier­ten Ein­kaufs­ta­schen erfolgt dann am 07.05.2022 von 10:00 – 12:00 Uhr an der Mehr­zweck­hal­le in der Grund­schu­le Dormitz.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie die Anmel­dung für die Ver­käu­fer und der Ver­kauf fin­den Sie unter www​.kiba​za​.de/​k​i​t​a​-​d​o​r​m​itz