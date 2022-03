Auch in die­sem Jahr haben Cobur­ger Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie natür­lich alle Gäste aus Nah und Fern die Gele­gen­heit, etwas…

Wei­te­re Flücht­lin­ge kom­men in Coburg an – Woh­nun­gen gesucht

Am heu­ti­gen Frei­tag kom­men erneut 54 Ukrai­ne-Flücht­lin­ge in Coburg an, die über das Anker­zen­trum Bam­berg zuge­teilt wer­den. Wei­te­re rund 50…