Die Eis Oase am Markt­platz hat reno­viert. Mit neu­en Möbeln und einem neu­en Logo star­tet der lang­jäh­ri­ge Fami­li­en­be­trieb in die Eis­sai­son 2022. Zusätz­lich zu dem neu­en Mobi­li­ar, hat der Geschäfts­füh­rer, Andrea Gava sei­ne Spei­se­kar­te erwei­tert und bie­tet neben dem ver­schie­de­nen Eis­sor­ten und Kaf­fee auch Bub­ble Waf­feln an. Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik wünscht dem Ita­lie­ner bei einem kur­zen Besuch wei­ter­hin viel Erfolg.