Christ sein. Weit den­ken. Mutig handeln

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de fand in allen baye­ri­schen Gemein­den die Pfarr­ge­mein­de­rats­wahl in den katho­li­schen Pfarr­ge­mein­den statt. In den drei Pfar­rei­en in Herzogenaurach/​Niederndorf wur­den im Gegen­satz zur ver­gan­ge­nen Wahl wie­der ein­zel­ne Pfarr­ge­mein­de­rä­te gewählt, wobei die Wahl­be­tei­li­gung lei­der mit 5,4% in St. Mag­da­le­na, 3,1% in St. Otto und 7,4% in St. Josef, Nie­dern­dorf deut­lich hin­ter der Betei­li­gung bei der letz­ten Wahl im Jahr 2018 zurückblieb.

In den ein­zel­nen Gemein­den wur­den die fol­gen­den Per­so­nen gewählt:

Für St. Mag­da­le­na, Herzogenaurach:

Wirth, Johan­nes

Maydt, Anna

Ste­phan, Jasmin

Nagel, Katha­ri­na

von der Burg, Alexandra

Deller­mann, Rudolf

Krep­pel, Brigitte

Frötsch, Ste­fan

Novot­ny, Ursula

Hübsch, Hans-Peter

Für St. Otto, Herzogenaurach:

Kler­ner, Matthias

Hüb­ner, Benedikt

Dau­be, Elisabeth

Hüb­ner, Susanne

Faas, Bern­hard

Große­katthö­fer, Monika

Für St. Josef, Niederndorf:

Con­rads, Hermann-Josef

Frötsch, Man­fred

Freundl, Rebek­ka

Hil­ler, Carola

Die Wahl­aus­schüs­se bedan­ken sich bei allen Wäh­le­rin­nen und Wäh­lern und wün­schen den neu gewähl­ten Pfarr­ge­mein­de­rä­ten viel Erfolg und Got­tes Segen in ihrer Auf­ga­be. Gera­de in der jet­zi­gen Zeit, in der die katho­li­sche Kir­che von Skan­da­len und Miss­stän­den geprägt ist, ist es wich­tig, die Kir­che vor Ort aktiv und leben­dig zu gestal­ten, aber auch sich ein­zu­brin­gen, um Ver­än­de­run­gen in der Gesamt­kir­che voranzutreiben.

Johan­nes Wirth

Im Namen der Wahl­aus­schüs­se St. Mag­da­le­na, St. Otto und St. Josef Niederndorf