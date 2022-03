Buch­vor­stel­lung und Lesung im Rah­men der Inter­na­tio­na­len Wochen gegen Rassisimus

WANN? MITT­WOCH, 23. MÄRZ 2022 UM 19.30 UHR WAS? LESUNG AUS DEM BUCH „AFRO­PÄ­ISCH“ VON JOH­NY PITTS WO? BUCH­HAND­LUNG COL­LI­BRI, AUSTRA­ßE 12, 96047 BAM­BERG Wie? Anmel­dung per Email an info@​europa-​in-​bamberg.​de

AFRO­PÄ­ISCH IST EIN WICH­TI­GES UND AUF­RÜT­TELN­DES BUCH

Das Buch AFRO­PÄ­ISCH von JOH­NY PITTS, das den Unter­ti­tel „Eine Rei­se durch das schwar­ze Euro­pa“ trägt, wur­de 2020 ver­öf­fent­licht, und ist bereits in der zwei­ten Auf­la­ge ver­füg­bar. Der mehr­fach aus­ge­zeich­ne­te Autor Joh­ny Pitts nimmt uns mit auf eine Rei­se durch die euro­päi­schen Metro­po­len, die die geleb­te afro­päi­sche Kul­tur in ihrer gan­zen Viel­falt zeigt. Wir erle­ben durch sei­ne Per­spek­ti­ve, wie sehr Euro­pas mul­ti­kul­tu­rel­le Gegen­wart durch die kolo­nia­le Ver­gan­gen­heit geprägt ist.