Kräu­ter­dorf Nagel – der Natur- und Kräu­ter­dorf­ver­ein lädt am 26. März 2022 von 18.00 bis ca. 20.00 Uhr zur „Sup­pen­kü­che“ in das Haus der Kräu­ter, Kem­nather Sta­ße 3 in Nagel ein. Es wer­den die unter­schied­lich­sten Sup­pen­va­ria­tio­nen ange­bo­ten. Von der alt­be­währ­ten Kar­tof­fel­sup­pe bis hin zur Senf­sup­pe, ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Kommt ein­fach vor­bei und lasst euch überraschen.

Bit­te die jewei­li­gen Coro­na-Vor­schrif­ten beachten.