Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

87-Jäh­ri­ger aus Lau­ter­tal vermisst

LAU­TER­TAL, UNTER­LAU­TER, LKR. COBURG. Seit Frei­tag, den 18.03.2022, wird der 87-jäh­ri­ge Wal­ter Zucker aus Unter­lau­ter vermisst.

Der Rent­ner ver­ließ im Lauf des 18.03.2022 sein Wohn­haus in der Gotha­er Stra­ße in Unter­lau­ter und ist seit­dem nicht mehr gese­hen worden.

Nach­dem eine groß ange­leg­te Suche der Ange­hö­ri­gen sowie der Ein­satz eines Hub­schrau­bers der Poli­zei bis­lang nicht zum Auf­fin­den des Ver­miss­ten oder sei­nes Fahr­zeu­ges führ­te, bit­tet Die Cobur­ger Poli­zei die Bevöl­ke­rung um Mit­hil­fe bei der Suche nach dem Vermissten.

Herr Zucker ist drin­gend auf Medi­ka­men­te ange­wie­sen und könn­te sich in einer hilf­lo­sen Lage befinden.

Der Betrof­fe­ne ist ver­mut­lich mit sei­nem PKW, einem Opel Meri­va in grau, mit dem Kenn­zei­chen CO-WZ934 unterwegs.

Der Ver­miss­te hält sich häu­fig im Wald­be­reich, ins­be­son­de­re im Bereich Lau­ter­tal sowie dem angren­zen­den Bereich Eis­feld auf.

Daher wer­den Anwoh­ner sowie Spa­zier­gän­ger ins­be­son­de­re in die­sem Gebiet gebe­ten ihre Augen nach dem Ver­miss­ten offen zu halten.

Beschrei­bung

175 cm groß

80 – 90 kg

Kräf­ti­ge Statur

hell­graue Haare

Bril­le mit schwar­zem Oberrahmen

Vmtl. trägt der Ver­miss­te Hosen­trä­ger, eine leich­te Strick­jacke sowie eine brau­ne Schie­ber­müt­ze in braun.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bruch­ver­such fehlgeschlagen

NAI­LA, LKR. HOF. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag, mach­te sich ein Ein­bre­cher ver­geb­lich an einer Kel­ler­tür in Nai­la zu schaf­fen. Unver­rich­te­ter Din­ge zog er von dan­nen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

Gegen 21.30 Uhr hör­te der 39-jäh­ri­ge Eigen­tü­mer ein ver­däch­ti­ges Krat­zen an sei­ner Kel­ler­tür. Beim Blick aus dem Fen­ster, sah er eine Per­son uner­kannt von sei­nem Grund­stück ver­schwin­den. Fri­sche Kratz­spu­ren an der Kel­ler­tür deu­ten dar­auf hin, dass der Unbe­kann­te ver­sucht hat­te, sich Zutritt zu dem Ein­fa­mi­li­en­haus zu verschaffen.

Es ent­stand ein gerin­ger Sachschaden.

Zeu­gen, die Sams­tag­nacht, gegen 21.30 Uhr, im Bereich „Am Hang“ in Nai­la ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge wahr­ge­nom­men haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 mit der Kri­po Hof in Ver­bin­dung zu sitzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Auto ange­fah­ren – Ver­ur­sa­cher nicht bekannt

Kro­nach (Stadt) – Am Sams­tag­nach­mit­tag, 19.03.22, im Zeit­raum 14:15 – 14:30 Uhr, wur­de ein gepark­ter grü­ner Pkw Toyo­ta an der lin­ken Sei­te des Fahr­zeug­hecks auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Indu­strie­str. ange­fah­ren. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ein­bruch­dieb­stahl in Damenmodegeschäft

Kro­nach (Stadt) – In der Nacht von Frei­tag, 18.03.22, auf Sams­tag, 19.03.22, drück­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter das Schau­fen­ster eines Damen­mo­de­ge­schäfts am Mari­en­platz auf und ent­wen­de­te Beklei­dung und Tex­ti­li­en im Waren­wert von ca. 600,-€. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0 in Ver­bin­dung zu setzen.