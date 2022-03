Am Sams­tag, dem 26.03.22, lädt die Orts­grup­pe Forch­heim des BUND zur 1. Vogel­stim­men­wan­de­rung in die­sem Jahr ein. Unter Lei­tung des Orni­tho­lo­gen Her­bert Lüt­tich wird die Vogel­welt an den Örtel­berg­wei­her erkun­det, Treff­punkt ist um 17:00 Uhr am Wald­park­platz Örtel­berg. Erst­mals wird ein Unko­sten­bei­trag von 2 € pro Erwach­se­nem erho­ben, der Umwelt­pro­jek­ten der OG zugu­te kommt. Wer ein Fern­glas hat, möge es bit­te mit­brin­gen. Rote oder knall­gel­be Jacken ver­schrecken die Vögel, des­halb bit­te eine ande­re Jacken­far­be wäh­len. Bei Dau­er­re­gen muss die Exkur­si­on entfallen.