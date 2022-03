Gro­ße Ehre für Ste­fan Kor­nitz­ky: Der Burg­kunst­adter wur­de jüngst vom Baye­ri­schen Ten­nis­ver­band (BTV) als „Part­ner­trai­ner 2022“ nomi­niert. Der Bereich Talent­för­de­rung und Lei­stungs­sport wählt für die­ses Prä­di­kat Übungs­lei­ter aus, die sich in ihrer Arbeit mit Kin­dern und Jugend­li­chen an lei­stungs­sport­li­chen Gesichts­punk­ten ori­en­tie­ren. Neben einer fach­li­chen Aus­bil­dung und der regel­mä­ßi­gen Teil­nah­me an Fort­bil­dungs­maß­nah­men setzt die Ernen­nung auch eine star­ke Iden­ti­fi­ka­ti­on mit dem Ten­nis­sport und den Zie­len der Nach­wuchs­ar­beit des BTV vor­aus. 2021 ernann­te der Ver­band bay­ern­weit 73 Trai­ner, nur vier davon aus Ober­fran­ken, zum Partnertrainer.

„Schon allein auf­grund der höhe­ren Bevöl­ke­rungs­dich­te kom­men vie­le star­ke Nach­wuchs­spie­ler aus den baye­ri­schen Groß­städ­ten. Aus mei­ner Sicht bekennt sich der BTV mit der Ernen­nung von Part­ner­trai­nern auch dazu, dass die Jugend­ar­beit in unse­rer länd­li­chen Regi­on wich­tig für die lei­stungs­sport­li­chen Zie­le des Ver­ban­des ist. Das zeigt, dass Ten­ni­sta­len­te vor Ort her­vor­ra­gen­de Trai­nings­be­din­gun­gen vor­fin­den.“, freut sich der 29-jäh­ri­ge, der bei sei­nem Hei­mat­ver­ein, dem Baur SV Burg­kunst­adt, als Sport- und Jugend­wart tätig ist, über sei­ne Nominierung.

Steck­brief und Vor­stel­lung: Ste­fan Kornitzky

Alter: 29 Jahre

Beruf: Wis­sen­schaft­li­cher Mitarbeiter/​Dozent an der Uni­ver­si­tät Bayreuth

Ten­nis­vi­ta