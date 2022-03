Auf­grund einer Voll­sper­rung in der Vogt­stra­ße in Wei­chen­dorf von Mon­tag, 21. März, bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 25. März, müs­sen die Bus­se der Linie 917 eine Umlei­tung neh­men. Die regu­lä­re Hal­te­stel­le „Klo­ster­stra­ße“ kann nicht bedient wer­den. Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten, die Ersatz­hal­te­stel­le zu nut­zen, die cir­ca 100 Meter wei­ter in Rich­tung Mem­mels­dorf auf­ge­stellt wird.