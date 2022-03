Lust auf eine erleb­nis- und abwechs­lungs­rei­che Aktiv-Frei­zeit? Die Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit des Land­krei­ses Coburg bie­tet in den Pfingst­fe­ri­en in Koope­ra­ti­on mit dem Kanu- und Out­door­sport­ver­ein (KaOS e.V.), vom 13.06.2022 bis 15.06.2022, eine Kajak-Pfingst­frei­zeit in Coburg-Cor­ten­dorf an. Mit­ma­chen kann jeder im Alter von 8 bis 11 Jah­ren. Pad­deln auf den ört­li­chen Gewäs­sern, Baden und Aus­flü­ge in der Umge­bung ste­hen auf dem abwechs­lungs­rei­chen Pro­gramm. Teil­nah­me­vor­aus­set­zung ist der Besitz eines Schwimm­ab­zei­chens. Vor der Frei­zeit fin­det ein Tref­fen zum Ken­nen­ler­nen und Pro­be­pad­deln auf der Itz in Coburg-Cor­ten­dorf statt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es nach Ein­gang der Anmel­dung per Mail: info@​koja.​de. Für wei­te­re Rück­fra­gen und Anmel­dun­gen steht Herr Senf­t­le­ben, Tel.: 09561 / 514‑2204 ger­ne zur Verfügung.