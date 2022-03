Der Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ster der Justiz Georg Eisen­reich hat den Vor­sit­zen­den Rich­ter am Land­ge­richt Bay­reuth Dr. Georg Mey­er mit Wir­kung vom 1. April 2022 zum Direk­tor des Amts­ge­richts Forch­heim ernannt.

Der 58-jäh­ri­ge Dr. Georg Mey­er tritt die Nach­fol­ge von Uwe Bau­er an, der das Amts­ge­richt Forch­heim seit Janu­ar 2020 gelei­tet hat­te und Ende Febru­ar 2022 in den Ruhe­stand getre­ten war. „Uwe Bau­er hat erfolg­reich mit viel Tat­kraft und Enga­ge­ment das Amts­ge­richt Forch­heim in schwie­ri­ger Zeit gesteu­ert. Ins­be­son­de­re die Her­aus­for­de­run­gen der Coro­na-Pan­de­mie mei­ster­te er gemein­sam mit allen Beschäf­tig­ten des Amts­ge­richts her­vor­ra­gend“, so der Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg Lothar Schmitt. „Hier­für dan­ke ich Uwe Bau­er sehr herz­lich und wün­sche ihm für sei­nen Ruhe­stand alles Gute“.

Dr. Georg Mey­er begann nach dem Jura­stu­di­um in Erlan­gen und Frei­burg sei­ne beruf­li­che Lauf­bahn im März 1991 als Zivil­rich­ter am Amts­ge­richt Nürn­berg. Von 1993 bis 1996 war er an das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um der Justiz abge­ord­net. Dort beschäf­tig­te er sich ins­be­son­de­re mit fami­li­en­recht­li­chen und erbrecht­li­chen Fra­gen. Nach sei­ner Abord­nung wech­sel­te er zur Staats­an­walt­schaft Hof und war als Staats­an­walt neben all­ge­mei­nen Straf­sa­chen mit Brand­stif­tungs- und Spreng­stoff­sa­chen befasst. Im Jahr 1999 wur­de Dr. Mey­er zum Rich­ter am Land­ge­richt Bay­reuth ernannt und war dort in meh­re­ren Zivil­kam­mern ein­ge­setzt. Im Jahr 2007 wur­de Dr. Mey­er zum Rich­ter am Ober­lan­des­ge­richt ernannt. Beim Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg arbei­te­te er vor allem in einem Fami­li­en­se­nat, des­sen stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der er auch im Jahr 2010 wur­de. Im Juli 2014 folg­te die Ernen­nung zum Vor­sit­zen­den Rich­ter am Land­ge­richt Bay­reuth. Dr. Mey­er enga­gier­te sich seit 2006 auch unun­ter­bro­chen in der Aus­bil­dung der Rechts­re­fe­ren­da­rin­nen und Rechtsreferendaren.Herr Dr. Mey­er ist ver­hei­ra­tet und lebt in der Nähe von Bay­reuth, wo er seit lan­gem ehren­amt­lich enga­giert ist.