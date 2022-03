Der För­der­ver­ein für die Bay­reu­ther Stadt­bi­blio­thek setzt mit der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Mein Buch“ sei­ne neue Form der Prä­sen­ta­ti­on von außer­ge­wöhn­li­cher Lite­ra­tur fort. In der gemüt­li­chen Atmo­sphä­re des Café Samoc­ca im 2. Ober­ge­schoss des RW21 stel­len jeweils drei lite­ra­tur­in­ter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein Buch vor. Die „Buch­pa­ten“ ver­ra­ten an die­sem Abend, war­um sie gera­de die­ses Buch als außer­ge­wöhn­lich und in mehr­fa­cher Hin­sicht für lesens­wert emp­fin­den. Am Don­ners­tag, 24. März, um 19.30 Uhr, stel­len Ingrid Hein­rit­zi-Mar­tin, Stadt­rä­tin und Vor­sit­zen­de der Bay­reu­ther Tafel Bay­reuth, Kul­tur­re­fe­rent Bene­dikt Steg­may­er und Dr. Jür­gen Wolff, geschäfts­füh­ren­der Vor­stand des Evan­ge­li­schen Bil­dungs­wer­kes, jeweils ihr aus­ge­wähl­tes Buch vor. Die Titel der drei Bücher kön­nen zir­ka ein bis zwei Wochen vor der Ver­an­stal­tung auf der Web­sei­te des För­der­ver­eins unter www​.stadt​bi​blio​thek​.bay​reuth​.de/​f​o​e​r​d​e​r​v​e​r​e​in/ abge­ru­fen wer­den. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind erwünscht.