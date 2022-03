Vor­be­richt Her­ren 1

Nach dem Arbeits­sieg gegen die Reg­nitz­tal Bas­kets 2 kommt an die­sem Wochen­en­de ein direk­ter Kon­kur­rent im Kampf um die Abstiegs­plät­ze in die CVG-Hal­le (Spiel­be­ginn 18.00 Uhr, 2G+Maskenpflicht). Die Mann­schaft aus Wei­den muss­te im Ver­gleich zur Vor­sai­son deut­lich Federn las­sen und auf meh­re­re Lei­stungs­trä­ger ver­zich­ten und befin­det sich gera­de im Neu­auf­bau mit vie­len Jung­spie­lern. Mit einem Heim­sieg gegen Wei­den könn­te sich die Mann­schaft um Coach Chri­stoph Jung­bau­er einen wei­te­ren Puf­fer erkämp­fen und sich in der Tabel­le viel­mehr in Rich­tung Mit­tel­feld als Tabel­len­en­de orientieren.

Spiel­plan

Sams­tag

12.00 Uhr U10 ATS Kulm­bach vs. TSV Brei­ten­güß­bach 2

14.00 Uhr Damen ATS Kulm­bach vs. TSV Ludwigstadt

18.00 Uhr Her­ren 1 ATS Kulm­bach vs. HAMM Bas­kets Weiden

Sonn­tag